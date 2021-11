Rio Grande do Sul Chega a 36.034 o número de gaúchos mortos pelo coronavírus desde o começo da pandemia

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

Estado acumula quase 1,49 milhão de testes positivos nos últimos 20 meses. (Foto: EBC)

O boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (25) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) acrescentou 1.012 testes positivos de coronavírus e 27 mortes pela doença. Com a atualização, chega a 1.488.101 o número de contágios conhecidos no Rio Grande do Sul em mais de 20 meses de pandemia, com 36.034 desfechos fatais.

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.447.395 (97%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 4.571 (1%) são considerados casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 59% no início da noite, conforme o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.901 pacientes para um total de 3.221 leitos da modalidade em 301 hospitais. Já o total de hospitalizações pela doença em 20 meses de pandemia é de 113.387 (8%).

Perdas humanas

Confira, a seguir, as novas perdas humanas relatadas pelo balanço oficial. A lista está em ordem crescente conforme a idade das vítimas, em uma faixa que vai de 53 a 88 anos. Também menciona o gênero (masculino ou feminino) e o município de residência (e não onde foi registrado o óbito).

– Porto Alegre (homem, 53 anos);

– Caxias do Sul (homem, 56 anos);

– Cachoeira do Sul (mulher, 57 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 57 anos);

– Santa Maria (homem, 58 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 63 anos);

– São Gabriel (mulher, 66 anos);

– Redentora (mulher, 68 anos);

– Nova Santa Rita (homem, 69 anos);

– Passo Fundo (mulher, 69 anos);

– Cachoeirinha (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (mulher, 71 anos);

– Osório (homem, 72 anos);

– Passo Fundo (mulher, 74 anos);

– Caxias do Sul (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (homem, 75 anos);

– Gravataí (homem, 76 anos);

– Pelotas (homem, 76 anos);

– Espumoso (homem, 77 anos);

– Pelotas (homem, 78 anos);

– Sapiranga (homem, 78 anos);

– Caxias do Sul (homem, 80 anos);

– Caxias do Sul (homem, 80 anos);

– Pelotas (homem, 81 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Vacaria (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (homem, 88 anos).

De todas as 497 cidades gaúchas, apenas uma não registra até agora qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 126 testes positivos desde o começo da pandemia, sem novos casos desde outubro.

Andamento da vacinação

Já no que se refere à aplicação de vacinas contra o coronavírus, mais de 8,84 milhões de habitantes do Estado receberam a primeira dose. Por segmento demográfico, a cobertura é de 95,3% dos gaúchos a partir de 18 anos, 79,1% dos adolescentes (12 a 17 anos), 93,8% da população apta a ser imunizada e 80,1% da população geral (11,37 milhões).

O esquema completo de vacinação, por sua vez, abrange até agora quase 7,4 milhões de indivíduos – seja quem recebeu duas doses para fármacos com esse sistema ou os contemplados pela vacina da Janssen (apenas uma injeção). Com isso, estão imunizados 85,1% dos adultos, 16,6% dos adolescentes, 79,1% do público vacinável e 67,5% da população total.

No caso específico da Janssen, as aplicações somam 303.819. E a dose de reforço já chegou aos braços de pelo menos 1,1 milhão de gaúchos, em todos os 497 municípios. As informações constam na base de dados da Secretaria Estadual da Saúde, reunida na plataforma digital vacina.saude.rs.gov.br.

