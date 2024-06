Rio Grande do Sul Cobrança é retomada em oito praças de pedágio da Empresa Gaúcha de Rodovias

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Em duas cancelas de dez cancelas, a gratuita permanece até a conclusão de obras em estradas. (Foto: Raphael Nunes/Arquivo EGR)

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) retomou nesta segunda-feira (10) a cobrança de pedágio em oito de suas dez praças, após 36 dias de passe-livre. De acordo com a concessionária, a medida teve por finalidade proporcionar um melhor fluxo de atendimento a emergências, incluindo o transporte de profissionais e cargas humanitárias em um cenário de calamidade por causa das enchentes.

Na lista estão as cancelas da ERS-239 em Campo Bom (Vale do Sinos), ERS-474 em Santo Antônio da Patrulha (Litoral Norte), ERS-235 em Gramado (Serra Gaúcha), ERS-235 em São Francisco de Paula (Serra Gaúcha), ERS-040 em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre). ERS-135 em Coxilha (Região Norte), RSC-453 em Boa Vista do Sul (Nordeste gaúcho) e RSC-453 em Cruzeiro do Sul (Vale do Taquari).

Já na ERS-130 em Encantado (Vale do Taquari) e ERS-115 em Três Coroas (Vale do Paranhana) a gratuidade permanece até que sejam concluídas as obras de recuperação em trechos de estradas da região. Além disso, os veículos que trafegam com donativos – desde que sob escolta por veículos oficiais – estão isentos da cobrança.

Conforme o diretor-presidente da empresa, Luís Fernando Vanacôr, a suspensão se mostrou fundamental em um momento de união e solidariedade: “A EGR desempenhou papel crucial ao possibilitar o fluxo de assistência, enquanto nossa equipe foi incansável ao empreender esforços para reparar estradas prejudicadas em todo o Estado”.

Desde o dia 29 de abril, a concessionária tem atuado de forma contínua na reconstrução dos trechos danificados. Atua, ainda, na remoção de barreiras que impactaram a circulação de veículos.

Uma ponte será reconstruída na ERS-130 entre Lajeado e Arroio do Meio (Vale do Taquari) e outros dois pontos serão totalmente reconstruídos na ERS-129 em Muçum (na mesma região) e na ERS-115 em Três Coroas. Ao todo, mais de 25 pontos foram desobstruídos pelas equipes.

A Empresa Gaúcha de Rodovias administra mais de 630 quilômetros de estradas estaduais. Para isso, conta com dez praças de pedágio, localizadas nos seguintes pontos, listados no site egr.rs.gov.br:

– Encantado, na ERS-130 – isenção mantida.

– Três Coroas, na ERS-115 – isenção mantida.

– Campo Bom, na ERS-239 – cobrança retomada.

– Santo Antônio da Patrulha, na ERS-474 – cobrança retomada.

– Gramado, na ERS-235 – cobrança retomada.

– São Francisco de Paula, na ERS-235 – cobrança retomada.

– Viamão, na ERS-040 – cobrança retomada.

– Coxilha, na ERS-135 – cobrança retomada.

– Boa Vista do Sul, na RSC-453 – cobrança retomada.

– Cruzeiro do Sul, na RSC-453 – cobrança retomada.

Ponte sobre o rio Forqueta

Na semana passada, o diretor-presidente da EGR e engenheiro civil da Engedal Construtora de Obras Ltda, Wenceslau Júnior, vistoriaram o local onde será construída a nova ponte sobre o rio Forqueta, entre Arroio do Meio e Lajeado. A estrutura anterior foi destruída por correnteza.

Com 150 metros de extensão, a nova passagem terá altura maior que a de antes, a fim de ampliar a segurança em relação a futuros incidentes meteorológicos. O dispositivo contará com duas pistas no pavimento principal e espaço dedicado à passagem de pedestres e ciclistas.

O custo é estimado em mais de R$ 14 milhões, com recursos provenientes de praça de pedágio. Já a conclusão está prevista para até seis meses.

(Marcello Campos)

