Ciência Código genético de vírus de dois brasileiros com coronavírus é diferente, dizem cientistas

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Imagem do microscópio eletrônico de transmissão mostra o SARS-CoV-2 – também conhecido como 2019-nCoV, o vírus que causa o COVID-19. Foto: NIAID-RML Imagem do microscópio eletrônico de transmissão mostra o SARS-CoV-2 – também conhecido como 2019-nCoV, o vírus que causa o COVID-19. (Foto: NIAID-RML) Foto: NIAID-RML

Menos de 48 horas depois do registro do segundo caso de brasileiro infectado com coronavírus, uma equipe de pesquisadores brasileiros conseguiu sequenciar mais uma vez o código genético do vírus. São os mesmos cientistas que tinham feito o primeiro sequenciamento. A análise mostra que o patógeno do segundo caso é levemente diferente do primeiro.

De acordo com os cientistas, o primeiro caso tinha se assemelhado mais com vírus que haviam sido sequenciados na Alemanha. O segundo caso se aproxima mais de vírus sequenciados na Inglaterra. Ambos são diferentes das sequências chinesas.

Os dois vírus do novo coronavírus isolados no Brasil foram sequenciados por grupo coordenado por Claudio Tavares Sacchi, responsável pelo laboratório do Instituto Adolfo Lutz, e por Jaqueline Goes de Jesus, pós-doutoranda em medicina pela USP, que também esteve na pesquisa com Faria sobre o zika.

