Porto Alegre Com apenas dois locais neste sábado, Porto Alegre mantém vacinação contra Covid

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

Primeira dose estará disponível em 12 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Já no domingo o serviço estará disponível em um único posto. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Com serviço disponível em apenas dois endereços, Porto Alegre mantém neste sábado (4) a campanha de imunização contra o coronavírus. Os locais escolhidos foram os postos de saúde dos bairros Partenon (avenida Bento Gonçalves nº 6.670) e Restinga (rua 7.114 nº 23), ambos oferecendo a injeção no período das 9h às 15h.

Já no domingo (5), a logística da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) será a mesma para esse dia da semana: apenas um ponto de vacinação, das 9h às 15h, na unidade do bairro Sarandi (avenida Assis Brasil nº 6.615).

São oferecidas primeira e segunda dose de todos os fármacos para o público a partir dos 12 anos, bem como a injeção de reforço para a faixa de 18 anos em diante, conforme prazos específicos. Endereços, imunizantes e outros detalhes podem ser conferidos de forma detalhada no site oficial prefeitura.poa.br.

Exigências

Em procedimentos de primeira dose (ou aplicação única, no caso da vacina da Janssen), deve ser apresentada identidade com CPF. Não é mais necessário o comprovante de residência, bastando uma autodeclaração simples com nome e o endereço.

Já na segunda injeção é obrigatório o cartão de controle fornecido pelo agente de saúde na primeira etapa. Pode se dirigir aos locais indicados quem recebeu Coronavac há pelo menos 28 dias ou Pfizer oito semanas atrás. No caso do imunizante de Oxford, o intervalo também é de oito semanas entre as duas “picadas”.

Para o reforço, os cidadãos com idade a partir de 18 anos precisam levar a mesma documentação exigida na segunda dose, desde que o cartão de controle mostre que o esquema de imunização esteja completo há pelo menos cinco meses.

Já os imunossuprimidos devem comprovar a condição de saúde por meio de atestado ou receita médica, além do registro de segunda dose (ou única) há pelo menos 28 dias.

