Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Pandemia de coronavírus e férias de verão causam redução no fluxo de voluntários. (Foto: Divulgação)

O Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs) está com os estoques de sangue em níveis críticos e precisa de doações de todos os tipos sanguíneos, especialmente “O-positivo” e “O-negativo”. De acordo com a coordenadora-adjunta da instituição, Kátia Brodt, a baixa da oferta de doações é causada por múltiplos fatores, incluindo o contexto do coronavírus.

“Ainda estamos sofrendo os impactos da pandemia, e aliado a isso, tiveram os recessos e festas de fim de ano e o deslocamento de um grande contingente populacional rumo ao litoral”, detalha.

O atendimento aos doadores é feito com todo o cuidado e segurança, seguindo os protocolos sanitários na prevenção ao coronavírus e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e demais órgãos sanitários competentes.

A doação e o processamento do sangue são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes ou em outras situações clínicas.

Para manter o distanciamento e evitar aglomerações, apenas três pessoas por vez acessam o espaço interno, enquanto as demais aguardam na área externa. Também são disponibilizados álcool em gel e é obrigatório o uso de máscaras.

O atendimento é realizado preferencialmente com agendamentos por telefone ou WhatsApp, pelos números (51) 98405-4260 ou 3336-6755, ramal 102. Os doadores que forem diretamente ao Hemorgs serão atendidos por ordem de chegada e seguindo os mesmos protocolos.

Localização, horários e exigências

– O Hemocentro de Porto Alegre fica na avenida Bento Gonçalves nº 3.722, junto ao Hospital Sanatório Partenon (próximo à PUCRS), na Zona Leste de Porto Alegre.

– As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia. Mais informações: saude.rs.gov.br.

– Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial de identidade com foto, ter peso mínimo de 50 quilos e idade entre 16 e 69 anos (para primeira doação, o limite é de 60 anos). Candidatos a doadores com menos de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal.

– Impeditivos: não estar em jejum, evitar alimentação gordurosa, ter dormido ao menos seis horas antes da doação, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

– Impedimentos temporários: gripe ou febre, gestantes ou mães que amamentam bebes com menos de 1 ano, até 90 dias após aborto ou parto normal e até 180 dias após cesariana, tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses, exposição à situação de risco para Aids (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas etc.), ter herpes labial. Outros critérios são verificados na entrevista de triagem.

