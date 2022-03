Porto Alegre Com inauguração neste sábado, boate retoma o agito noturno da avenida Independência

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lume POA ocupa o casarão que abrigou por décadas o Encouraçado Butikin. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com lugar garantido na história da vida sociocultural de Porto Alegre, o sobrado de número 936 na avenida Independência já abrigou casas noturnas que marcaram época, como o Encouraçado Butikin (1965-2003) e, mais recentemente, o Porão do Beco. Pois o mesmo endereço inaugura um novo capítulo nos embalos da capital gaúcha, a partir deste sábado (12): a boate Lume POA.

O empreendimento é capitaneado por três empresários, que não pouparam esforços para readequar o espaço às atuais exigências do segmento e oferecer ao público uma boate na qual as luzes são peça-chave na configuração interna e externa. “Investimos mais de R$ 2 milhões de reais e empregamos até 40 pessoas”, contabiliza o sócio Saul Leite, 50 anos e cujo currículo inclui “points” de sucesso como Pixy e Be Happy.

Ele prossegue: “Analisamos outros locais e a escolha acabou recaindo sobre este imóvel, que já conta com uma história bacana em termos de divertimento noturno. Não por caso, o próprio nome ‘Lume’ é uma espécie de sigla para ‘Luz, Música e Experiências’, em uma proposta de fazer com que cada momento seja inesquecível. Já realizamos dois eventos de pré-abertura no mês passado e o pessoal adorou.”

Fachada inovadora

A partir de agora, quem passar pela frente do casarão (localizado do outro lado da calçada de onde funcionava o antigo Teatro da Ospa) deve perceber não apenas uma movimentação que faz lembrar atrações inesquecíveis da Independência e arredores – Encouraçado, Le Club, Bere & Ballare. Há também um aspecto inédito em Porto Alegre no que se refere a esse tipo de empreendimento.

A novidade é indicação do nome da boate, com as letras L-U-M-E afixadas em neon em uma parede interna, por trás da fachada em alvenaria, mas que podem ser vistas da rua por meio de grandes janelas funcionando como vitrines. Outra mudança é a cor externa do imóvel, que pela primeira vez cobre de branco um sobrado que já foi pintado de cinza e, depois, de preto.

Do lado de dentro, o layout modernizado inclui bar, espaço lounge e pista de dança com som eclético, voltado a um público de 21 a 35 anos. Se houvesse uma máquina do tempo e os idealizadores do Encouraçado Butikin fossem transportados para o mesmo lugar neste sábado, é provável que não reconhecessem onde estão. Mas encontrariam ali o mesmo espírito de décadas atrás: o entretenimento noturno em alto nível.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre