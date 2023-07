Rio Grande do Sul Com investimento de R$ 130 milhões em dois anos, começam as obras nos aeroportos de Pelotas, Bagé e Uruguaiana

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Governador Eduardo Leite participou da solenidade de lançamento, em Pelotas. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com um investimento de quase R$ 60 milhões, começaram oficialmente nesta quinta-feira (6/7) as obras nos aeroportos das cidades gaúchas de Pelotas (Região Sul), Bagé e Uruguaiana (ambas na Fronteira-Oeste). Os três terminais foram concedidos à empresa CCR por meio de leilão realizado pelo governo federal em 2021 e devem receber um aporte de R$ 130 milhões em dois anos.

O início dos trabalhos foi marcado por uma solenidade no aeroporto de Pelotas, berço político do governador Eduardo Leite, que esteve presente junto com a prefeita Paula Mascarenhas. Ele discursou:

“A importância desses aeroportos vai além do mero transporte de pessoas e mercadorias. São pilares do desenvolvimento econômico, permitindo a integração de regiões e facilitando o acesso a oportunidades comerciais, turísticas e culturais. Com uma infraestrutura adequada, fomentamos o crescimento de setores estratégicos e estimulamos a geração de empregos”.

Da equipe de primeiro escalão do Palácio Piratini compareceram os secretários estaduais Juvir Costella (Logística e Transportes) e Pedro Capeluppi (Parcerias e Concessões). Já a Assembleia Legislativa foi representada pelo deputado Frederico Antunes (PP), líder do governo no Parlamento.

Investimentos

– O aeroporto de Pelotas receberá R$ 17,8 milhões para adequação da sinalização do pátio de aeronaves e da área de escape, na reforma e na ampliação do terminal de passageiros para que possa operar com aviões Boing 737-700 e na implantação de indicador de precisão da trajetória de aproximação em uma das cabeceiras.

– Em Uruguaiana, os recursos totalizam R$ 17,6 milhões (incluindo o valor para pagar desapropriações). Dentre as melhorias estão adequação da sinalização do pátio de aeronaves, alargamento da área de taxiamento, ampliação do pátio de aeronaves, reforma e ampliação do terminal de passageiros e implantação de indicador de precisão da trajetória de aproximação em uma das cabeceiras.

– Já para Bagé serão destinados R$ 24,2 milhões na adequação da sinalização do pátio de aeronaves e na construção de um novo (com a respectiva área de taxiamento), bem como instalação de indicador de precisão da trajetória de aproximação em uma das cabeceiras. Abrange, ainda, adaptações no terminal de passageiros para operar com aviões Cessna, de menor porte.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/com-investimento-de-r-130-milhoes-em-dois-anos-comecam-as-obras-nos-aeroportos-de-pelotas-bage-e-uruguaiana/

Com investimento de R$ 130 milhões em dois anos, começam as obras nos aeroportos de Pelotas, Bagé e Uruguaiana

2023-07-06