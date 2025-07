Porto Alegre Com melhora nos indicadores, Porto Alegre deixa o estágio de emergência da dengue

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Capital gaúcha acumula 16.464 casos confirmados e 23 desfechos fatais da doença. (Foto: Freepik)

Com melhora nos indicadores relativos à dengue, Porto Alegre deixou o estágio de emergência em que permaneceu ao longo de quase cinco meses no plano municipal de contingência. A situação agora é de mobilização, equivalente ao nível 2 em uma escala de 1 a 5 no sistema de monitoramento da capital gaúcha, que acumula 16.464 casos confirmados e 23 desfechos fatais da doença.

O status perdurou de março à quinzena passada, época da confirmação da primeira morte de um habitante da cidade, em 2025, por causa da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A perda humana mais recente ocorreu em 13 de junho e teve como vítima um idoso de 74 anos, morador do bairro Mont’Serrat e que sofria de comorbidades – ela havia manifestado os sintomas três dias antes.

Atualizado anualmente pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o plano de contingência é um documento com foco em ações a serem desenvolvidas por todas as áreas do órgão para enfrentar o cenário epidemiológico. A taxa de incidência da dengue e a ocorrência de óbitos são indicadores que orientam equipes técnicas da pasta no acompanhamento da situação.

No já mencionado estágio de mobilização, o órgão deve informar à rede de serviços e à população dados sobre o cenário epidemiológico da dengue, ao menos uma vez por mês. Em 15 de julho, a Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) divulgou informativo semanal com números cumulativos de 29 de dezembro a 12 de julho. A próxima veiculação está prevista para a primeira quinzena de agosto.

Dados públicos sobre arboviroses (dengue, zika e chikungunya) em Porto Alegre estão disponíveis no boletim informativo de arboviroses. A estatística está sujeita à revisão.

Sintomas exigem atenção

Quem apresenta febre, vômito, dor de cabeça e no corpo deve procurar imediatamente um posto de saúde. Em caso de sintomas como dor abdominal intensa, tontura, sangramentos, desidratação e dificuldade para se alimentar, a orientação é de que o indivíduo se dirija a serviços de urgência como a unidades de pronto atendimento (UPA). Endereços e outros detalhes podem ser consultados no site prefeitura.poa.br/sms.

Combate ao mosquito

– Evite água parada em qualquer recipiente;

– Descarte o lixo corretamente;

– Mantenha caixas d’água e lixeiras bem tampadas;

– Limpe calhas e colocar telas nos ralos;

– Trate adequadamente a água de piscinas;

– Evite acúmulo de água em piscinas plásticas e brinquedos.

(Marcello Campos)

