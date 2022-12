Esporte Com o empate em 0 a 0, a Bélgica é eliminada da Copa do Mundo do Catar; Croácia está nas oitavas

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Apesar de não marcar gol na partida, Lukaku é o maior goleador da história da seleção belga Foto: Reprodução/Twitter Apesar de não marcar gol na partida, Lukaku é o maior goleador da história da seleção belga (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A famosa “geração belga” está eliminada da Copa do Mundo do Catar 2022. Nesta quinta-feira (1º), a Bélgica apenas empatou em 0 a 0 com a vice-campeã mundial de 2018 Croácia, no estádio Ahmed Bin Ali. A partida foi válida pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Croácia começou o jogo em busca do ataque. Aos 9, Carrasco invadiu a área e encara a marcação, mas a defesa da Croácia conseguiu afastar a bola. Aos 10. Mertens recebeu na direita e cruzou para Carrasco.

O atacante belga perdeu o ângulo e chutou, mas a defesa conseguiu afastar para escanteio. Aos 14, Modric cobrou falta na área, a zaga belga tirou, mas Carrasco derrubou Kramaric na área.

Pênalti marcado para a Croácia. Aos 17, Pênalti foi anulado. O Var marcou impedimento de Lovren. Aos 26, a Croácia tenta chegar com escanteio. Modric cobrou escanteio, mas Witsel afastou o perigo. Aos 31, a seleção belga rondou a área da Croácia, mas não conseguiu chegar com perigo. A defesa croata defendeu muito bem neste momento.

Aos 34, Bélgica tentou chegar mais uma vez, mas o cruzamento de Trossard acabou saindo para fora. Aos 39, Trossard foi lançado na área, mas não conseguiu ficar com o controle da bola.

Aos 43, De Bruyne recebeu na direita e tentou o cruzamento. A bola acabou ficando com a Croácia. Aos 44, Sosa arriscou de longe, mas a bola acabou saindo por cima do gol. Aos 47, Carrasco atacou pela esquerda, cruzou e a defesa da Croácia afastou. Aos 49, o árbitro encerrou o primeiro tempo de partida.

Começou o segundo tempo, De Bruyne cruzou a bola na área à procura de Lukaku, mas Gvardiol conseguiu mandar para escanteio. Aos 4, Croácia chegou firme. Kovacic recebeu na área depois de boa jogada e chutou colocado.

Courtois voa para mandar para escanteio. Aos 5, De Bruyne recebeu na entrada da área, gingou com o corpo, virou e chutou para fora. Aos 7, mais uma boa chance para a Croácia.

Kovacic chutou na entrada da área, e Courtois espalmou para fazer a defesa. Aos 14, De Bruyne achou Carrasco na área. A bola sobrou para Lukaku, que cortou e chutou chutou na trave. Melhor chance belga da partida. Aos 16, mais uma chance da Bélgica, De Bruyne foi no limite para cruzar na área.

Livre, Lukaku cabeceou por cima do Gol. Apesar disso, a bola já tinha saído na hora do cruzamento. Aos 22, Modric invadiu a área e chutou, mas Courtois ficou com a bola. Aos 30, Perisic tentou a jogada pela esquerda e buscou o passe para o meio da área, mas a zaga cortou.

Aos 38, a defesa da Croácia tentou afastar o ataque belga, mas a bola foi em direção ao gol. Livakovic ficou com a bola. Aos 41, bola foi cruzada na área, Meunier tentou o chute e a bola sobrou para Lukaku, mas saiu rente à trave.

Aos 43, De Bruyne cruzou a bola na área, mas bola ficou com Livakovic. Aos 46, Bélgica tentou mais uma vez, mas Gvardiol conseguiu afastar na hora do chute de Lukaku. Aos 49, o árbitro encerrou a partida e a Croácia está classificada e a Bélgica eliminada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte