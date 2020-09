Esporte Com um gol sofrido nos acréscimos, o Inter empatou em 2 a 2 com Bahia mas continua líder do Brasileirão

6 de setembro de 2020

Partida também marcou a estreia do atacante uruguaio Abel Hernández com a camisa colorada. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Jogando em casa na tarde deste domingo (6), o Inter empatou em 2 a 2 com o Bahia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O placar manteve o Colorado na liderança (17 pontos), seguido pelo São Paulo (16). Quem saiu na frente foi o visitante, mas Patrick igualou e Thiago Galhardo virou para o clube gaúcho, que acabou cedendo o empate já nos descontos do segundo tempo.

O próximo compromisso do Saci está marcado para as 19h15min desta quinta-feira (10), novamente no estádio Beira-Rio, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM). Desta vez, o oponente é o Ceará, nono colocado na tabela (10 pontos).

Sob o comando de Eduardo Coudet, o Inter foi escalado com Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Victor Cuesta, Uendel (Rodinei), Johnny (Rodrigo Moledo), Boschilia (Marcos Guilherme), Edenilson, Patrick (Abel Hernández), D’Alessandro (Peglow) e Thiago Galhardo.

Já o Bahia, do técnico interino Cláudio Prates, colocou em campo uma equipe com Mateus Claus, Nino Paraíba, Ernando, Juninho, Juninho Capixaba, Ronaldo (Edson), Gregore, Daniel (Rossi), Rodriguinho (Fessim), Elber e Gilberto (Clayson).

Os gols foram marcados por Rodriguinho (Bahia) aos 19 minutos do primeiro tempo, Patrick (Inter) aos 27, Thiago Galhardo (Inter) aos 22 minutos da etapa complementar e Clayson (Bahia) aos 51 minutos. Receberam cartão amarelo os anfitriões Zé Gabriel e Rodinei, bem como os visitantes Nino Paraíba, Gregore e Ronaldo, todos por falta.

A arbitragem ficou a cargo do trio formado pelo juiz Braulio da Silva Machado (SC) e os auxiliares Neuza Ines Back (SP) e Éder Alexandre (SC). No VAR, atuou Marcio Henrique de Gois (SP).

O duelo

A equipe treinada por Eduardo Coudet entrou em campo com o seu terceiro uniforme (estampado por listras vermelhas e laranjas) e saiu perdendo. Aos 19 minutos da etapa inicial, após um erro de passe na saída de bola do zagueiro colorado Zé Gabriel, o Bahia saiu na frente com Rodriguinho.

O relógio marcava 27 minutos quando o Inter empatou com o volante Patrick, de cabeça, recebendo um cruzamento sob medida do meia-atacante Thiago Galhardo.

Aos 22 minutos do segundo tempo, o time gaúcho virou o placar, em cobrança de penalidade sofrida pelo zagueiro Victor Cuesta e apontada pelo VAR. Quem estufou a rede foi Thiago Galhardo, artilheiro do Brasileirão até agora, com seis gols.

Quando o clube gaúcho se encaminhava para uma vitória que abriria três pontos em relação ao vice-líder São Paulo, acabou castigado por um lance infantil: o Bahia atacava no campo do Inter, quando o lateral colorado Rodinei cometeu falta fora da jogada mas dentro da grande-área, prejudicando a jogada. O VAR acabou apontando pênalti, convertido por Clayson aos 51 minutos.

Ainda sobrou tempo para mais um susto: aos 54 minutos, um cabeceio dos baianos quase colocou a bola novamente dentro do gol colorado, não fosse a intervenção em cima da linha pelo atacante uruguaio Abel Hernández, em lance digno de zagueiro em sua estreia pelo clube.

Pouco tempo antes, o atleta recém-contratado havia dado assistência – de calcanhar – para o colega Marcos Guilherme, que se atrapalhou no tempo da bola, desperdiçando a chance de ampliar para o Inter.

