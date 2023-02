Porto Alegre Começa a venda de ingressos para o Carnaval no Porto Seco de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Evento será realizado nos dias 3 e 4 de março. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Marcado para os dias 3 e 4 de março no Complexo Cultural do Porto Seco (Zona Norte), o desfile das Escolas de Samba do Carnaval de Porto Alegre começou a ter os seus ingressos à venda na tarde desta quarta-feira (8). A aquisição pode ser feita na loja 249 do Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil nº 2.611), das 10h às 22h, ou por meio do site especializado sympla.com.br.

Há também 10 mil bilhetes gratuitos, que serão distribuídos de forma on-line nas próximas semanas, por meio do site especializado Sympla.com.br. A reserva de entrada franca para uma parcela da plateia foi estabelecida por meio de acordo entre prefeitura e as duas Ligas Carnavalescas – União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa) e União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (Uecgapa).

O evento será marcado, dentre outros aspectos, pela volta dos camarotes de dois pisos. A capacidade de público é de 2.475 pessoas nessas unidades e nas frisas. A contratação da empresa que fará a construção das estruturas será definida por concorrência emergencial, cujo processo pode ser acessado no site portaldecompraspublicas.com.br.

Investimento

A edição 2023 do Carnaval no Porto Seco demandou R$ 1,77 milhão para a estrutura das arquibancadas, frisas e camarotes, mais R$ 1,06 milhão para sonorização e iluminação, R$ 28,7 mil para banheiros químicos e R$ 66 mil para o Festival de Bronze, que será realizado na Restinga. A montagem deve começar na semana que vem.

Além disso, a prefeitura destinou – via edital – quase R$ 2,29 milhões para as escolas realizarem o evento, com recursos da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) e de emendas parlamentares. Deste total, R$ 506 mil foram aportados para Escolas de Samba da Região Metropolitana.

(Marcello Campos)

