Geral Como os temidos serviços de segurança de Israel falharam em impedir o ataque do Hamas

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Bairros de Gaza foram destruídos durante o conflito. (Foto: UNRWA/Mohammed Hinnawi)

Pouco antes de os terroristas do Hamas invadirem Israel na madrugada de sábado (7), a inteligência israelense detectou um aumento na atividade de algumas das redes de militantes de Gaza que ela monitora. Percebendo algo incomum acontecendo, enviaram um alerta para os soldados israelenses que guardavam a fronteira de Gaza, segundo dois oficiais de segurança israelenses de alto escalão.

Mas o alerta não foi seguido, seja porque os soldados não o receberam ou porque não o leram. Pouco depois, o Hamas, o grupo terrorista que controla Gaza, enviou drones para desativar algumas das estações de comunicação celular e torres de vigilância do exército israelense ao longo da fronteira, impedindo que os oficiais de plantão monitorassem a área remotamente com câmeras de vídeo. Os drones destruíram metralhadoras controladas remotamente que Israel havia instalado em suas fortificações de fronteira, removendo um meio importante de combater um ataque terrestre.

Isso tornou mais fácil para os terroristas do Hamas se aproximarem e explodirem partes da cerca da fronteira e destruí-la em vários lugares com uma facilidade surpreendente, permitindo que milhares de palestinos passassem pelas brechas.

Essas falhas e fraquezas operacionais estão entre uma ampla gama de lapsos logísticos e de inteligência dos serviços de segurança israelenses que prepararam o caminho para a incursão de Gaza no sul de Israel, segundo quatro altos funcionários de segurança israelenses que falaram sob condição de anonimato.

A invasão de mais de 20 cidades israelenses e bases do exército nesse ataque foi a pior violação das defesas de Israel em 50 anos e abalou a sensação de segurança da nação. Durante horas, o exército mais forte do Oriente Médio ficou impotente para reagir contra um inimigo muito mais fraco, deixando as pequenas vilas e kibbutzim durante a maior parte do dia contra esquadrões de terroristas que mataram milhares de israelenses, entre eles soldados em trajes íntimos; sequestraram pelo menos 150 pessoas; invadiram quatro campos militares; e se espalharam por mais de 50 quilômetros quadrados do território israelense.

Falhas

As quatro autoridades disseram que o sucesso do ataque, com base em sua avaliação inicial, estava enraizado em uma série de falhas de segurança da comunidade de inteligência e dos militares de Israel, entre elas:

– Falha dos oficiais de inteligência em monitorar os principais canais de comunicação usados pelos terroristas palestinos;

– Confiança excessiva em equipamentos de vigilância de fronteiras que eram facilmente desligados pelos agressores, permitindo que eles invadissem bases militares e matassem soldados em suas camas;

– Agrupamento de comandantes em uma única base de fronteira que foi invadida na fase inicial da incursão, impedindo a comunicação com o restante das Forças Armadas;

– E a disposição de aceitar como verdadeiras as afirmações dos líderes militares de Gaza, feitas em canais privados que os palestinos sabiam que estavam sendo monitorados por Israel, de que não estavam se preparando para a batalha.

“Gastamos bilhões e bilhões na coleta de informações sobre o Hamas”, disse Yoel Guzansky, ex-funcionário sênior do Conselho de Segurança Nacional de Israel. “Então, em um segundo, tudo desmoronou como um dominó”.

A primeira falha ocorreu meses antes do ataque, quando os chefes de segurança israelenses fizeram suposições incorretas sobre a extensão da ameaça que o Hamas representava para Israel a partir de Gaza.

O Hamas ficou de fora de combates com Israel no ano passado, permitindo que a Jihad Islâmica Palestina, um grupo armado menor em Gaza, enfrentasse os israelenses sozinho. No mês passado, a liderança do Hamas também encerrou um período de tumultos ao longo da fronteira, em um acordo mediado pelo Qatar, dando a impressão de que não estava buscando uma escalada.

“O Hamas está muito, muito contido e entende as implicações de um desafio maior”, disse na ocasião Tzachi Hanegbi, conselheiro de Segurança Nacional de Israel, em uma entrevista de rádio seis dias antes do ataque.

Quando os funcionários da inteligência israelense informaram os chefes de segurança sênior na semana passada sobre as ameaças mais urgentes às defesas do país, eles se concentraram nos perigos representados pelos militantes libaneses ao longo da fronteira norte de Israel. O desafio representado pelo Hamas quase não foi mencionado.

O Hamas está sendo dissuadido, disseram eles, de acordo com uma das autoridades de segurança. Nas ligações, os agentes do Hamas, que conversaram entre si quando foram grampeados por agentes da inteligência israelense, também deram a impressão de que queriam evitar outra guerra com Israel tão cedo após um conflito prejudicial de duas semanas em maio de 2021, segundo duas autoridades israelenses. A inteligência de Israel, segundo eles, está agora investigando se essas ligações foram reais ou encenadas.

A próxima falha foi operacional. Duas das autoridades disseram que o sistema de vigilância da fronteira israelense dependia quase que totalmente de câmeras, sensores e metralhadoras operados remotamente. As informações são do jornal The New York Times.

