Saúde Conheça cinco sinais que podem identificar um acidente vascular encefálico

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O AVE acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou reduzido e quando um vaso sanguíneo se rompe, privando as células de oxigênio e de nutrientes. (Foto: Reprodução)

No ranking do Ministério da Saúde, a principal causa de morte no Brasil é o acidente vascular encefálico. O AVE acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou reduzido e quando um vaso sanguíneo se rompe, privando as células de oxigênio e de nutrientes.

O neurocirurgião Christian Diniz conta que apenas 30% das pessoas chegam ao pronto-socorro a tempo hábil para um atendimento efetivo do AVE e que um diagnóstico precoce diminui as chances de sequela. “O sangue, quando para de passar em áreas específicas do cérebro, o neurônio não espera”, disse o médico.

Para não perder tempo é muito importante entender os sinais que o corpo emite no caso de um AVE. Os principais fatores que ajudam a identificar o acidente vascular são estes:

– Face assimétrica;

– Falta de força;

– Fala estranha;

– Falta de visão;

– Forte dor de cabeça.

Ao sentir qualquer um deles ou perceber algum familiar se queixando, ligue para o 192 e solicite o serviço do SAMU. Não esqueça de contar o que está acontecendo e, se possível, anote o horário que esses sintomas começaram a surgir. Essa informação será vital para o atendimento. O diagnóstico é feito no hospital com exame de imagem para diferenciar o tipo de acidente vascular.

Dicas de prevenção

– Controle seu colesterol, peso e pressão arterial;

– Não fume;

– Pratique atividades físicas;

– Alimente-se de forma saudável.

“Na maioria das vezes, os pacientes que apresentam esse quadro de AVE são hipertensos, diabéticos com glicemia descontrolada e com hipertrigliceridemia, ou seja, com aumento de massa no sangue. É muito importante se cuidar, fazer um check-up e levar uma vida com hábitos saudáveis”, alerta o neurocirurgião.

Segundo a ANM (Academia Nacional de Medicina), o acidente vascular encefálico “é uma doença grave e muito frequente. Com uma incidência anual de 750.000 novos casos, a doença cerebrovascular é a terceira maior causa de óbitos e a primeira causa de sequelas nos EUA. Estatísticas brasileiras apontam o acidente vascular encefálico como a principal causa de óbitos em nosso meio. Existem dois tipos principais de AVE: o isquêmico e o hemorrágico. O primeiro representa 80% de todos os casos. Trata-se de uma emergência médica, tornando indispensável que todos os pacientes que apresentem quadro compatível com AVE, sejam encaminhados a um serviço de emergência”. As informações são do Hospital Nossa Senhora das Neves e da ANM.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde