Conmebol anuncia fim do critério do gol fora de casa e todos passam a ter o mesmo valor

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

Presidente Alejandro Domínguez acredita que a confederação promoverá maior "justiça esportiva" em suas competições. (Foto: Getty Images)

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (25) que não vai ter mais o critério do “gol do visitante” em suas competições. Todos os gols passam a ter o mesmo valor, e o gol fora de casa não será considerado como fator de desempate. Com isso, segundo a entidade, haverá maior “justiça esportiva”.

A decisão foi anunciada primeiro pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e depois compartilhada pela confederação em seus canais oficiais. A medida é divulgada no mesmo dia de reunião do conselho da entidade na sede em Luque, no Paraguai, que tratou do encerramento da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores dos times femininos.

Além disso, a reunião desta quinta-feira tratou dos preparativos para a final da Copa Libertadores masculina, marcada para o próximo sábado, entre Palmeiras e Flamengo, em Montevidéu. Representantes dos dois clubes brasileiros estiveram com integrantes da confederação sul-americana e autoridades uruguaias para acertar os últimos detalhes, como a operação de segurança.

A Conmebol segue então o mesmo caminho da Uefa, que decidiu no fim de junho acabar com a regra do gol fora de casa para as competições de clubes. Nas competições do futebol brasileiro, a CBF também abandonou o critério, em 2018.

O critério do “gol como visitante” havia sido implementado em confrontos eliminatórios da Libertadores e da Sul-Americana a partir de 2005. De 2008 em diante já não valia mais para a final (disputada em duas partidas até 2018).

