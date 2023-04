Rio Grande do Sul Conselho de Medicina do RS se manifesta contra a abertura de novos cursos de medicina no Brasil

7 de abril de 2023

A abertura de novas faculdades de medicina no Brasil estava proibida desde abril de 2018 Foto: Freepik

Após o Ministério da Educação voltar a autorizar a abertura de novos cursos de medicina no Brasil, o Cremers (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul) se manifestou contra o que chamou de “abertura indiscriminada de escolas médicas” no País.

“Não adianta abrir por abrir. A faculdade tem que ter estrutura. Tem que ter bons professores para formar excelentes médicos. E, como já vimos ao longo dos anos, a presença de uma faculdade de medicina na cidade não é suficiente para fixar os médicos no interior”, afirmou o órgão em nota.

O Cremers disse que está se colocando à disposição do Ministério da Educação para ajudar a elaborar critérios objetivos para a abertura de novos cursos. “Sem critérios, não será possível garantir uma formação médica de qualidade em nosso País. O Cremers seguirá atuando firmemente para tentar combater o crescente número de vagas e valorizar o exercício da boa medicina”, prosseguiu o conselho que representa os médicos gaúchos.

A abertura de novas faculdades de medicina no Brasil estava proibida desde abril de 2018, após uma portaria publicada pelo governo do ex-presidente Michel Temer. Essa medida perdeu efeito na última quarta-feira (5).

Agora, o Ministério da Educação elaborou uma nova política de chamamento público para autorização de cursos de medicina em instituições privadas.

Conselho de Medicina do RS se manifesta contra a abertura de novos cursos de medicina no Brasil

