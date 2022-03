Política Contra fake news, Tribunal Superior Eleitoral amplia atuação de comitê de Segurança Cibernética

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

A Comissão foi instituída em novembro de 2020 e, desde então, é presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Divulgação)

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Edson Fachin, alterou a formação da Comissão de Segurança Cibernética por meio da Portaria TSE nº 272, publicada no Diário da Justiça eletrônico desta segunda-feira (21). A Comissão foi instituída em novembro de 2020 e, desde então, é presidida pelo ministro Alexandre de Moraes.

A composição precisou de ajustes após a saída do ministro Luís Felipe Salomão – que não integra mais o TSE desde outubro do ano passado – e agora conta com a participação do ministro Mauro Campbell Marques.

Também passam a integrar o grupo a juíza auxiliar da presidência do TSE, Larissa Almeida Nascimento; o juiz auxiliar do gabinete da vice-presidência do TSE, Cesar Mecchi Morales; o juiz auxiliar da Corregedoria, Cássio André Borges dos Santos; o assessor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF), Celso Perioli; e o colaborador analista de desinformação, Thiago Rondon.

Combate às notícias falsas

Além da composição, o novo texto ampliou o escopo da Comissão, que passa a atuar com o propósito de monitorar, elaborar estudos e implementar ações para o combate à disseminação em massa de informações falsas em redes sociais.

Na portaria, o presidente do TSE observou que existem criminosos coordenados que atuam para divulgar informações falsas de crimes, denunciações caluniosas e ameaças que atentam contra a honra de ministros do STF e do TSE.

Segundo ele, essas ações visam atacar a imagem e a credibilidade das instituições e essas pessoas, investigadas em inquérito policial, utilizam de informações mentirosas com o objetivo de lesar e questionar a lisura e a confiança do sistema eleitoral brasileiro, inclusive com vazamento de informações e documentos sigilosos feitos a partir de ataques no ambiente da internet.

Esse cenário, de acordo com a portaria, impõe a necessidade de medidas para o enfrentamento dos ilícitos e a investigação sobre eventual utilização de financiamento e divulgação de fake news com o intuito de prejudicar as eleições.

Confira a lista dos integrantes:

– Ministro Alexandre de Moraes (Presidente);

– Ministro Mauro Campbell Marques (Vice-Presidente);

– Larissa Almeida Nascimento, juı́za auxiliar da Presidência;

– Cesar Mecchi Morales, juiz auxiliar do gabinete da Vice-Presidência;

– Marco Antonio Martin Vargas, juiz auxiliar do gabinete da Vice-Presidência;

– Cássio André Borges dos Santos, juiz auxiliar da Corregedoria;

– Airton Vieira, Juiz Auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal;

– Disney Rosseti, delegado da Polícia Federal e assessor especial de Segurança Institucional do TSE;

– Celso Perioli, assessor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal;

– Thiago Rondon, colaborador analista de desinformação;

– Carlos Eduardo Miranda Zottmann, representante da STI.

Os trabalhos da Comissão serão secretariados por Cristina Yukiko Kusahara, chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF.

