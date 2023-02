Rio Grande do Sul Corpo de jovem que caiu de ponte pênsil é encontrado em Passo de Torres

23 de fevereiro de 2023

Na última segunda-feira (21), houve ruptura parcial dos cabos da ponte pênsil sobre o rio Mampituba, em Torres.

O corpo do jovem Brian Grandi, 20 anos, foi encontrado após quase 72 horas de buscas. Grandi havia desaparecido após acidente na ponte pênsil em Torres, no Litoral Norte. Pescadores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) na madrugada desta quinta-feira (23), na Praia Azul, em Passo de Torres (SC), depois de terem visto um corpo na orla.

Na última segunda-feira (21), houve ruptura parcial dos cabos da ponte pênsil sobre o rio Mampituba. A principal hipótese é de excesso de peso sobre a estrutura, inaugurada em 1984 para travessia de pedestres até Passo de Torres e que suportava quase 100 pessoas no momento da queda, número cinco vezes superior ao limite indicado por placas.

A queda foi filmada com a câmera do celular de uma garota por volta das 3h. Nas imagens, que “viralizaram” nas redes sociais e repercutiram nacionalmente, é possível a intensa movimentação de jovens sobre a ponte pênsil. Após a ruptura, ao menos um jovem aparece agarrado a um dos fios de iluminação noturna da estrutura, na tentativa de não despencar sobre a água do Mampituba.

Momento da queda

Uma das vítimas postou nos stories de seu perfil no Instagram um relato sobre o momento da queda no rio Mampituba. Identificada como Juliana Barbieri, ela disse que estava caminhando por lá junto com outra jovem, chamada Luciana, quando ambas caíram na água e conseguiram nadar até margem.

“Sem ajuda não teríamos saído também”, disse. “Foi um baita susto, eu ainda estou sem acreditar e achando que foi um sonho.”

Uma pessoa que havia passado pela ponte pouco antes do desabamento relatou o desespero no Twitter. “A ponte pênsil aqui de Torres caiu e não tinha feito nem um minuto que eu estava passando por ali. Nossa, ver todas aquelas pessoas caindo e tentando se salvar foi assustador demais”, contou.

