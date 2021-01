Brasil Covid-19: Brasil tem 198,9 mil mortes e 7,87 milhões de casos

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Número de recuperados ultrapassa os 7 milhões. Foto: Robson Valverde/SES-SC

O número de mortes no Brasil em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia é de 198.974 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 1.242 novas mortes. Foi o maior número diário desde 25 de agosto, quando foram registrados 1.271 óbitos. Ainda há 2.552 mortes em investigação. A atualização do Ministério da Saúde dos dados sobre a pandemia foi divulgada na noite desta quarta-feira (6).

Os casos acumulados foram para 7.873.830. Entre terça e esta quarta, foram registrados 63.430 novos diagnósticos positivos de Covid-19. Foi o maior número desde o dia 17 de dezembro, quando houve um pico com 70.574 casos. Até terça, o sistema do Ministério da Saúde com dados sobre a pandemia marcava 7.810.400 diagnósticos de Covid-19 ao longo da pandemia. O balanço é composto a partir das informações levantadas pelas autoridades estaduais de saúde.

Conforme o painel do ministério, há 638.326 casos ativos em acompanhamento. O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 passou de 7 milhões, com 7.036.530.

Em geral, os registros de casos e mortes são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de saúde aos fins de semana. Às terças-feiras, os totais tendem a ser maiores pelo acúmulo das informações de fim de semana que são enviadas ao Ministério da Saúde.

Estados

No topo da lista de mortes por Covid-19 estão São Paulo (47.511), Rio de Janeiro (26.068), Minas Gerais (12.211), Ceará (10.056) e Pernambuco (9.731). Já entre os últimos no ranking estão Roraima (789), Acre (814), Amapá (950), Tocantins (1.252) e Rondônia (1.875).

São Paulo também lidera o número de casos, com 1.501.085, seguido de Minas Geras (566.207), Santa Catarina (506.897) e Bahia (502.938). Os Estados com menor número de casos são Acre (42.378), Roraima (69.180) e Amapá (69.469).

Anvisa divulga nota técnica sobre pós-vacinação em clínicas privadas

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou nesta quarta-feira (6), em Brasília, uma nota técnica sobre o acompanhamento de efeitos adversos em quem se vacina em clínicas privadas.

Segundo a Anvisa, a nota técnica é válida para qualquer vacina, mas logo na introdução do documento a agência destaca o desenvolvimento célere de tratamentos e vacinas para Covid-19 como principal desafio sanitário que motivou a publicação.

O documento foi publicado dois dias depois de a ABCVAC (Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas), que representa o setor privado, confirmar a negociação para a compra de 5 milhões de doses de uma vacina contra Covid-19 produzida na Índia.

A busca do setor privado pela compra de vacina contra a Covid-19 causou polêmica devido ao receio de que a rede privada de saúde possa ter um imunizante disponível antes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Pelo texto da nota técnica, “as autoridades sanitárias e os serviços de saúde devem prezar pelo monitoramento destes medicamentos para verificar a sua segurança e efetividade, principalmente no que tange a vacinas, as quais têm o potencial de serem utilizadas em larga escala para a imunização de toda a população brasileira”.

Nas orientações às clínicas privadas, a Anvisa frisa que, para cumprir a legislação, todos os estabelecimentos devem criar um NSP (Núcleo de Segurança do Paciente), visando acompanhar todos os vacinados e monitorar quaisquer incidentes e efeitos adversos após a vacinação.

A nota orienta que “a notificação dos eventos adversos deve ser realizada mensalmente, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa, sendo que os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 (setenta e duas) horas a partir do ocorrido”.

Todas as informações devem ser inseridas num sistema chamado VigiMed, versão brasileira do sistema VigiFlow, disponibilizado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A agência orienta as vigilâncias sanitárias locais a fiscalizar se as clínicas privadas estão devidamente cadastradas e alimentando o sistema.

