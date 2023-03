Rio Grande do Sul Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul é contra as regras do programa Mais Médicos

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Segundo nota divulgada pela entidade, o programa é "inaceitável e coloca a saúde das pessoas em risco!" Foto: Divulgação Segundo a entidade, esta iniciativa é "inaceitável e coloca a saúde das pessoas em risco!". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) divulgou nota se manifestando contra as diretrizes do programa Mais Médicos, relançado pelo Governo Federal nesta segunda-feira (20). Segundo as regras, profissionais formados no exterior poderão atuar nos serviços de saúde recebendo um registro temporário do Ministério da Saúde, chamado de ‘RMS’. Segundo a entidade, esta iniciativa é “inaceitável e coloca a saúde das pessoas em risco!”

“Não podemos oferecer para a nossa população um atendimento com um profissional que nem sabemos de onde vem, qual a sua formação, sem ter nenhuma garantia se possui realmente capacidade de exercer a profissão.”

O Conselho ressalta ainda que “o médico deve ter o diploma devidamente revalidado, para que os seus conhecimentos sejam atestados e para mostrar que ele está preparado para garantir um atendimento de qualidade à população.

Além de ser aprovado no exame Revalida, é fundamental que esse profissional tenha registro no Conselho Regional de Medicina, para que a sua atividade possa ser efetivamente monitorada.”

Fiscalização

A nota destaca também que, pela regra do Programa, o Cremers não tem autorização para fiscalizar profissionais que não estejam devidamente registrados no conselho. “Então quem irá fiscalizar? Quem irá assegurar que eles estão prestando um bom atendimento aos pacientes?”, questiona.

A inscrição como médico no Estado, assim como a revalidação do diploma, são etapas fundamentais para que médicos vindos de outros países atuem de forma regular e garantam a prática da boa medicina.

Por fim, a entidade anuncia que “irá tomar todas as medidas que estiver ao seu alcance para tentar reverter essa decisão do Governo Federal.”

Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul é contra as regras do programa Mais Médicos