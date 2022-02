Rio Grande do Sul Crianças em tratamento contra o câncer conhecem a praia pela primeira vez em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

O Instituto do Câncer Infantil levou alguns pacientes para conhecer a praia e montou um evento com atividades ao ar livre aberto ao público.

O fim de semana, 12 e 13 e fevereiro, foi de emoção, coragem e solidariedade no litoral gaúcho. O Instituto do Câncer Infantil com apoio do Sicredi, esteve presente na praia de Capão da Canoa para divulgar a causa em uma ação ao ar livre. Além disso, foi o momento de algumas crianças assistidas pelo ICI conhecerem a praia pela primeira vez.

O Leão da Coragem, mascote do ICI, marcou presença junto com a equipe do Instituto e 13 famílias assistidas que ganharam um passeio na praia. Entre elas, algumas crianças conheceram o mar pela primeira vez.

Victória Larissa da Silva, 15 anos, teve osteossarcoma, um tumor maligno que atinge as células ósseas e foi assistida pelo Instituto do Câncer Infantil. Ela, que mora na cidade de Vera Cruz, no interior do Estado, relata a experiência: “ foi um dia incrível, conhecer o mar depois de passar por um tratamento tão difícil, tocar na areia, foi algo muito especial, realizei um grande sonho”. Depois de superar a doença, ela continua com acompanhamento psicológico e nutricional no ICI, além de participar de atividades como essa. “O Instituto é como uma família pra mim, são pessoas maravilhosas que estiveram comigo em todos os momentos, que trabalham com tanto amor. Tenho muito orgulho em dizer que faço parte dessa família”, conta.

Para Mônica Gottardi, Coordenadora do Núcleo de Atenção ao Paciente do ICI, foi um momento emocionante: “Poder levar as crianças para sentir o cheirinho do mar, colocar os pés na areia, foi uma sensação única, muitos conheciam só pela TV, redes sociais e revistas. Os momentos mais difíceis acabam ficando pequenos e esses momentos de alegria ocupam um lugar especial na vida deles.”

Mônica ainda ressalta a importância das ações que o Instituto promove: “O Instituto do Câncer Infantil através das ações culturais realiza atividades onde os pacientes podem visitar lugares, conhecer novos espaços e realizar sonhos. Muitos deles tinham o sonho de conhecer o mar, a maioria é do interior do estado e nunca teve contato com a praia. Conseguimos realizar isso devido ao apoio de parceiros que acreditam na nossa causa e se envolvem com a gente nessas oportunidades únicas, possibilitando realizarmos sonhos.”

O Evento de Verão do ICI contou com apresentação de Maria Fernanda Costa, ex-participante do The Voice Kids, que animou o público. Outras atividades também foram promovidas, como yoga, zumba, aula de futevôlei, além de música e quadras de vôlei e futmesa que foram disponíveis para o público. Também estavam à venda camisetas e produtos institucionais do ICI.

Em 2021, o Instituto do Câncer Infantil recebeu o prêmio de Melhor ONG do Rio Grande do Sul.

