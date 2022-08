Mundo Dança em vídeo: teste de drogas da primeira-ministra da Finlândia dá negativo

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A primeira-ministra da Finlândia Sanna Marin tem sido alvo de críticas depois da divulgação dos vídeos em que aparece dançando em uma festa. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O teste da primeira-ministra da Finlândia para uma ampla gama de drogas deu negativo, informou seu gabinete. O exame foi realizado na última semana para “esclarecer as suspeitas” depois que viralizou nas redes sociais um vídeo em que Sanna Marin aparece dançando e cantando numa festa privada.

A série de vídeos publicados no formato stories, do Instagram, não mostram Sanna Marin utilizando drogas ilícitas. A premiê declarou que não fez o uso das substâncias “nem mesmo na adolescência” e que os testes foram realizados para sua própria “proteção legal”.

“O teste de drogas feito pela primeira-ministra Sanna Marin em 19 de agosto de 2022 não revelou a presença de drogas”, disse seu gabinete em comunicado, acrescentando que o laudo foi assinado por um médico.

O teste de urina realizado foi “abrangente”, incluindo a detecção de drogas como cocaína, anfetamina, cannabis e opioides, afirmou Iida Vallin, assessora especial de Marin. A primeira-ministra não teve qualquer ingerência na escolha do local onde foi feito, completou.

Sanna Marin foi a mulher mais jovem a ser eleita para o cargo de primeira-ministra, no final de 2019, aos 34 anos. Hoje com 36, ela acabou em uma crise política depois que foram divulgadas imagens em que aparece dançando ajoelhada no chão e cantando numa festa. A premier veio a público e afirmou que não fazia nada de errado, apenas “participou de uma festa com amigos”, e que os vídeos foram “gravados em locais privados”.

Ela admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas negou que tenha usado ou visto alguém na festa usar drogas. A pedido de opositores, porém, ela se submeteu a um teste toxicológico.

— Nunca na minha vida, nem mesmo na minha juventude, usei drogas — disse Marin.

As críticas ao comportamento de Marin provocaram a reação de centenas de mulheres do país, que criaram uma campanha virtual em solidariedade à primeira-ministra. Com a hashtag “solidariedade a Sanna”, as finlandesas postaram imagens e “memes” com passos de dança e se divertindo com os amigos.

Marin comanda um governo com maioria feminina e jovem. Fã de rock, a primeira-ministra já foi fotografada em festas outras vezes. No final do ano passado, uma revista finlandesa publicou fotos dela numa boate pouco depois de ter tido contato com o ministro das Relações Exteriores, Pekka Haavisto, que havia sido diagnosticado com covid. Na ocasião, Marin pediu desculpas e assumiu ter agido errado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo