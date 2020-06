Geral Danielle Winits detona Antônia Fontenelle

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

A atriz resolveu tomar partido do youtuber Felipe Neto. (Foto: Divulgação)

Mais um novo personagem surge na briga entre Felipe Neto e Antônia Fontenelle. Trata-se de Danielle Winits. A atriz resolveu tomar partido do youtuber, publicamente, na última sexta-feira (19).“Venceremos TODOS esses pseudo influenciadores, pseudo jornalistas, pseudo humanos, pseudo qualquer coisa que eles/elas se auto intitulam, no intuito de denegrir os grandes como você Felipe! Se não suportam o sucesso e a grandeza alheia que amarguem suas fraquezas lidando com a justiça”, escreveu ela, na parte de comentários da postagem de Felipe, no Instagram.

Na tarde da última sexta (19), o influenciador digital printou e compartilhou uma reportagem, noticiando que a Justiça havia dado 24h para Fontenelle apagar todas as publicações, que teriam sido feitos por ela, associando a imagem dos irmãos Felipe e Luccas Neto à pedofilia.

Os dois estão processando a apresentadora do Na Lata por divulgar um possível material manipulado, intitulado por eles como fake news.

Sentindo-se lesados, os influenciadores digitais pedem o valor de R$ 100 mil a cada um, totalizando R$ 200 mil, em juízo e, além disso, que sejam retiradas quaisquer postagens das imagens, uma retração pública e pagamentos dos honorários advocatícios.

Assim como Danielle Winits, Rachel Sheherazade também se meteu na polêmica, em defesa de Neto. E, como sempre, sem papas na língua, a jornalista do SBT foi direta.“Essa senhora passou dos limites faz tempo. Renegada no mundo artístico tenta aparecer atacando pessoas com seu ódio e inveja. Boa sorte com o processo, Felipe!”, escreveu. Pelo visto essa briga vai longe.

Na tarde da última sexta-feira (19), Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, informou por meio de sua coluna, que a Justiça deu o prazo de 24h, para a loira apagar publicações que tenha feito sobre os irmãos.

Ainda segundo noticiado pela jornalista, foi expedido uma liminar de urgência pelo juiz Marcelo Nobre de Almeida, acatando a solicitação dos jovens, e caso Antônia descumpra a ordem será multada em R$ 5 mil.

Felipe celebrou tal vitória, com um print da reportagem sobre o assunto, em sua rede social.

“Venceremos as mentiras com a verdade. Apagar os posts é apenas o primeiro passo, agora os processos correrão nas varas cível e criminal. Todos aqueles que fizerem associações da minha imagem, ou do meu irmão, ao crime de pedofilia, terão a chance de provar na justiça. Não nos calaremos mais diante desses ataques. Muito obrigado a todos que estão ajudando a propagar a verdade, nós vamos vencer!”, disse ele. As informações são do site O Fuxico.

