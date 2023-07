Porto Alegre Definido o consórcio que produzirá estudo sobre recuperação do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Prefeitura planeja despoluir o curso d'água e reurbanizar a estrutura. (Foto: Divulgação/PMPA)

Um consórcio formado pelas empresas Profill, Consult e Pezco é o vencedor da licitação para estudos urbanísticos, ambientais e sócio-econômicos alusivos a recuperação do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. O prazo é de 18 meses para entrega do relatório à prefeitura, cujo projeto de despoluição do curso d’água prevê obtenção de recursos por meio de contrapartidas à autorização de novas construções no entorno da avenida Ipiranga.

A prefeitura divulgou nessa sexta-feira (21) o resultado do certame, que será definitivo se nenhum dos demais participantes ingressar com recurso nos próximos cinco dias. O custo desse trabalho de consultoria é de quase R$ 4,5 milhões.

Os dados a serem produzidos terão que incluir um detalhamento das intervenções de engenharia e arquitetura necessárias. Também abordarão potenciais impactos da obra, que deverá incluir um novo “lay-out” com espaços de convívio, dentre outros aspectos.

Conforme o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, o dinheiro bancará as obras de despoluição, desassoreamento, contenção e reflorestamento das margens. Também está prevista a criação de uma espécie de “parque linear” ao longo da estrutura que atravessa diversos bairros da capital gaúcha.

O prefeiteito Sebastião Melo acrescenta: “Esse conjunto de intervenções envolve um alto custo, portanto seguiremos no caminho da parceria com o setor privado para atrair investimentos. Os recursos para recuperação do Dilúvio virão de leilão de solo criado, certificado pago pelo empreendedor para construir prédios mais altos”.

Etapas

Após a formatação final do estudo, a prefeitura submeterá à Câmara de Vereadores um projeto de lei sobre o assunto. Se aprovada a proposta, serão emitidos e levados a leilão os certificados de potencial construtivo. Já a etapa seguinte consistre na criação de um fundo específico para gerir e canalizar (sem trocadilhos) esses recursos para recuperação do arroio.

O Executivo municipal menciona estudos preliminares segundo os quais esse expediente permitirá arrecadar cerca de R$ 1 bilhão aos cofres públicos em 30 anos. Antes disso, estima que haverá orçamento para financiar ao menos a primeira fase da operação.

(Marcello Campos)

