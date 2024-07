Mundo “Deixa eu pegar meus sapatos”, disse Trump, ensanguentado, para guarda-costas logo depois de ser atingido

14 de julho de 2024

Foto: Reprodução

Ajoelhados, guarda-costas do Serviço Secreto americano cercaram Donald Trump logo depois de ele levar um tiro na orelha, sobre o palco de um comício na cidade de Butler, no Estado da Pensilvânia. Uma voz feminina diz “clear” (“limpo”, em tradução livre). Os guarda-costas só se levantaram após receberem um aviso que o atirador havia sido atingido: “shooter is down”.

Então, um ensanguentado Trump é erguido pelos agentes e repete cinco vezes: “Deixa eu pegar meus sapatos”. Os agentes o pressionam a sair dali. Por fim, o ex-presidente americano ergue os punhos em direção à multidão e é levado. A cena foi transmitida ao vivo pela campanha de Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Às 19h13 desse sábado (hora de Brasília), o presidente sofreu um atentado.

O autor, Thomas Matthew Crooks, estava num telhado a 120 metros de distância e foi morto por um sniper que acompanhava Trump. Com Crooks, foi encontrado um fuzil AR-15. O ex-presidente desembarcou em Nova Jersey no início da madrugada de domingo (14). Ele se pronunciou após o atentado:

“Eu levei um tiro que atingiu o pedaço superior da minha orelha direita. Eu soube imediatamente que algo estava errado quando ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Sangrou muito, e aí me dei conta do que estava acontecendo”, escreveu em sua rede social, a “Truth Social”. Trump também agradeceu “ao serviço secreto americano e à polícia por sua rápida reação no tiroteio”.

Além disso, mandou “condolências para a família da pessoa que foi morta no comício e também à família da outra pessoa que ficou gravemente ferida.”

“É inacreditável que algo assim possa acontecer no nosso país. Até agora nada se sabe sobre o atirador, que está morto”, disse ele antes de o FBI identificar o criminoso.

O espectador que morreu durante o atentado foi identificado como Corey Comperatore, de 50 anos.

“O ódio por um homem tirou a vida do homem que mais amamos”, disse a irmã da vítima em postagem nas redes sociais. Comperatore atuou anteriormente como chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Buffalo Township.

A sua filha Allyson escreveu nas redes sociais: “Ele morreu como um super-herói na vida real”, lembrando a rapidez com que se atirou sobre ela e a mãe para protegê-las. “Ele protegeu o meu corpo da bala que vinha na nossa direção. Amava a sua família. Amava-nos tanto que levou um tiro por nós”, disse.

“Perdemos um colega da Pensilvânia ontem à noite. Corey Comperatore”, disse o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, em coletiva de imprensa, acrescentando: “Acabei de falar com a esposa de Corey e com as duas filhas de Corey. Corey era pai de meninas. Corey era bombeiro. Corey ia à igreja todos os domingos. Corey amava sua comunidade. E mais especialmente, Corey amava sua família.”

O espectador Corey Comperatore morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. O FBI investiga o caso como tentativa de assassinato. De acordo com o Serviço Secreto dos EUA, o atirador disparou várias vezes contra o palco do evento, de um ponto elevado fora do local do comício. Trump foi atingido na orelha.

