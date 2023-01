Política Deputados e senadores fazem bolão sobre quem será o primeiro ministro do novo governo a ser demitido

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou para 37 o número de ministérios Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

Integrantes do Congresso Nacional já iniciaram, nos bastidores, um bolão a respeito de quem será o primeiro ministro a ser demitido do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com informações divulgadas pela apresentadora da CNN Daniela Lima.

Entre os favoritos, estariam a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O nome da chefe da pasta do Turismo, conhecida como Daniela do Waguinho, está enfraquecido depois de ter circulado nas redes sociais fotos e vídeos dela ao lado de pessoas supostamente envolvidas com a milícia no Rio de Janeiro.

No caso de Góes, o problema estaria no fato de ele já ter sido condenado no STJ (Superior Tribunal de Justiça) a seis anos e nove meses de prisão após ter sido acusado de desviar dinheiro de empréstimos consignados de servidores do Amapá, Estado que governou de 2003 a 2010 e de 2015 a 2022.

A condenação de Góes ocorreu em 2019, mas o caso dele ainda será avaliado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

