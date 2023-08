Economia Devolução de dinheiro esquecido supera R$ 4 bilhões no Brasil, mas ainda restam R$ 7,1 bilhões

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mas ainda restam R$ 7,12 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro, segundo informações do painel do serviço, na última quinta-feira (03) Foto: José Cruz/Agência Brasil Mas ainda restam R$ 7,12 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro, segundo informações do painel do serviço, na última quinta-feira (03). (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A devolução de dinheiro esquecido em bancos e em instituições financeiras já superou R$ 4 bilhões em um ano no Brasil. O SVR (Sistema de Valores a Receber), do BC (Banco Central), devolveu R$ 4,16 bilhões, de um total de R$ 11,29 bilhões postos à disposição desde o início do serviço, em março de 2022.

Mas ainda restam R$ 7,12 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro, segundo informações do painel do serviço, na última quinta-feira (03).

Em relação ao número de beneficiários, 13.975.515 correntistas resgataram valores. Já o número de empresas beneficiadas chegou a 535.961. Só em maio, os pagamentos somaram R$ 232 milhões.

Segundo o Banco Central, 62,8% do público que tem dinheiro “esquecido” nos bancos pode recuperar valores de até R$ 10. Já 25,16% têm a receber entre R$ 10,01 e R$ 100, e 10,23% podem ter a devolução de R$ 100,01 a R$ 1.000. Em relação a valores acima de R$ 1.000,01, o percentual é de 1,78%.

O SVR foi lançado pelo BC no início de 2022 para possibilitar à população recuperar valores que ficaram esquecidos em bancos e demais instituições financeiras e de pagamento. Depois de um início tumultuado, devido à alta procura pelos recursos, a segunda fase do sistema, prevista inicialmente para maio, foi adiada por causa da greve dos servidores do BC no ano passado. O acesso ao SVR foi retomado em março deste ano.

Como recuperar os valores

Para consultar se você é um dos contemplados com valores a receber, basta acessar o sistema no site do serviço do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber) e preencher os campos com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).

Se houver algum valor a ser resgatado, é possível clicar no botão “Acessar o SVR” e você será redirecionado para obter mais informações e verificar como solicitar os recursos. Para isso, é necessário ter uma conta nível prata ou ouro no sistema do governo federal, o gov.br.

Já no sistema, clique no botão “Meus valores a receber”. Leia e aceite o Termo de Ciência. Depois disso, você poderá ver o total a receber, o nome e os dados da instituição que deve devolver o dinheiro e a origem (tipo) do valor a ser resgatado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/devolucao-de-dinheiro-esquecido-supera-r-4-bilhoes-no-brasil-mas-ainda-restam-r-71-bilhoes/

Devolução de dinheiro esquecido supera R$ 4 bilhões no Brasil, mas ainda restam R$ 7,1 bilhões

2023-08-06