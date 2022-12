Grêmio Dia D para Kannemann; Grêmio pretende resolver a situação com o zagueiro

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Segundo o Diário Olé, o Racing e o Boca Junior, ambos da Argentina, têm interesse no futebol do argentino Foto: Márcio Neves/Grêmio FBPA O comandante antecipou sua volta para Porto Alegre e chegou nesta segunda-feira (Foto: Márcio Neves/Grêmio FBPA) Foto: Márcio Neves/Grêmio FBPA

Nesta quarta-feira (07), o Grêmio pretende dar um basta final na negociação para Kannemann ficar no clube gaúcho. A esperança da direção gremista é que com a presença de Renato Portaluppi na reunião convença o zagueiro a permanecer em Porto Alegre.

Esta quarta-feira está sendo tratada como “Dia D”. A reunião que irá acontecer será entre o representante do jogador, diretores do Grêmio e o técnico Renato Portaluppi. O contrato de Kannemann se encerra no final do ano.

Segundo o Diário Olé, o Racing e o Boca Junior, ambos da Argentina, têm interesse no futebol do argentino. A expectativa do Grêmio é finalizar a negociação seja para que o atleta fique no clube gaúcho ou que saia do Tricolor.

