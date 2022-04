Rio Grande do Sul Dia do Trabalhador terá atrações culturais, esportivas e serviços gratuitos no domingo em Canoas

Oficinas esportivas, prestação de serviços e intervenções culturais gratuitas vão marcar a homenagem ao Dia do Trabalhador em Canoas, organizado pela Prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana. O evento, que tem produção da Secretaria de Cultura e conta com a participação de outras secretarias e parceiros, acontece neste domingo (1º), no estacionamento do Parque Eduardo Gomes, o Parcão (Avenida Guilherme Schell, 4400, Fátima), das 10h às 17h.

Contação de histórias, aula de judô, doação de árvores frutíferas, Banco de Oportunidades, espaço da Economia Solidária, entre outras atividades culturais e serviços fazem parte da programação. Também está confirmada a participação da Associação Gaúcha de DJs ao longo de todo o dia. A sonorização fica por conta de Edu Rocha, Tiago Prati, Fábio Lima, Xaropinho e do DJ Cabeção.

“O 1º de maio é um dia muito importante, Dia do Trabalhador. Por isso, preparamos esta programação com carinho para todas as pessoas que estarão conosco no Parque Eduardo Gomes. Estaremos servindo à população durante o dia todo, será um dia especial de trabalho para os servidores da Prefeitura”, destacou o secretário municipal de Cultura, Pinheiro Neto.

Arrecadação de agasalhos e alimentos

Quem for até o Parque Eduardo Gomes pode aproveitar para levar a doação de uma peça de roupa ou um quilo de alimento não perecível. Esse gesto marca o pontapé inicial para a Campanha do Agasalho 2022, organizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil.

Programação Dia do Trabalhador de Canoas 2022

9h – Oficina de Rugby – Campo de Futebol

14h – Rolê Pista de Skate – Área de Skate

14h – Oficina de Hóquei

15h – Oficina de Futebol Americano – Campo de Futebol

16h – Aula de Judô – Quadra Poliesportiva

Outras atividades

– Oportunidade Canoense

– Banco de Oportunidades

– Espaço Economia Solidária

– Doação de árvores frutíferas

– Educação Ambiental com ênfase na coleta seletiva e arborização

– Feira de Adoção Responsável de Animais

– Serviço de Proteção Básica: atualização do Cadastro Único

– Orientação de Nutrição

– Orientação em Saúde Bucal

– Atendimento de PICS – Auriculoterapia

– Vacina Covid adulto

– Contação de Histórias com a Professora Maluquinha / A Arca de Ninguém – Exposição de réguas de medição para crianças tirar foto

– Apresentação dos fantoches Alfa e Beto.

– Pintura facial para crianças.

– Brinquedos espumados.

– Aviãozito para fotos.

– Confecção de bichinhos de balões.

Espaço Cultural

10 às 17 horas – Associação Gaúcha de DJs participa com a sonorização de Edu Rocha, Tiago Prati, Fábio Lima, Xaropinho e Cabeção. Local: Espaço Cultural

10h – Aula de Ritmos – SMEL

10h30 – Música com o grupo Recuerdos de Milonga

11h – Contação de histórias infantil – Arthur Côrtes

12h – Música Instrumental Flauta – 12h – Alexander Castro

13h – Performista – Artes Integradas – Agata Mostardeiros

14h- Voz e violão – Vinícius Silva

15h – Aula de Ritmos Thiago Silvonatto

Ações com Parceiros

8h – Corrida Sesi/ Smel – Circuito Correr Faz Bem

Local: Sesi Canoas

14h – Finais da Seletiva da Copa RS de Futebol Amador

Local: Estádio da Ulbra – 14 horas

* Também participam o MACA, Força Sindical e Sindicato dos Municipários de Canoas (SIMCA).

*Entidades:

SIMCA, Força Sindical; Maca e AGADJS.

