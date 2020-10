Esporte Diego Churín é apresentado oficialmente no Grêmio

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Em entrevista coletiva na tarde dessa segunda-feira (26), o atacante argentino Diego Churín foi apresentando oficialmente ao torcedor gremista. Ao lado do vice-presidente de futebol Paulo Luz, o argentino de 30 anos agradeceu a confiança da torcida e prometeu fazer um bom trabalho com a camisa tricolor.

”Para mim é uma honra e um prazer chegar nessa instituição e vestir essa camiseta. Vou dar o melhor de mim, no profissional e humano. Vou dar 100% dentro da cancha para poder fazer feliz toda a torcida do Grêmio.”, disse.

Sabendo da missão difícil que será disputar a vaga com Diego Souza, artilheiro do tricolor na temporada, o jogador reconheceu o trabalho do colega e diz que vai trabalhar para apresentar seu bom futebol: ”É o maior desafio da minha carreira, venho de um clube grande para outro clube também grande. Sei que Diego é o dono da posição e goleador da equipe, e eu venho só para ajudar, para fazer com que a equipe vença as partidas.”

Perguntado sobre a adaptação em outro país e outro estilo de jogo, Churín destacou: ”Estive em dois países diferentes e adaptação não foi algo que me atrapalhou. Mas vou tratar de me adaptar o mais rapído possível ao futebol, aos meus companheiros. Eu sei o que quer o Renato. Poder estar o quanto antes possível dentro de campo é o que eu quero.”

Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Athletico Paranaense, o técnico Renato Portaluppi mencionou uma conversa com Churín, e que conta com o jogador já para a partida contra o Juventude, pela Copa do Brasil, na quinta-feira (29), sobre isso, Diego ressaltou: ”Fiquei muito feliz de vir do Cerro, de conhecer o Renato, sua história, o quão é importante para o grupo. Em meu primeiro treinamento, fiquei muito à vontade.’‘

”Ele me deixou tranquilo, falou que o grupo é muito unido, é muito bom. Que confia muitos nos jogadores e gosta de encarar desafios. Espero poder devolver tudo que ele deposita em mim, já que deu a oportunidade de me contratar.”, acrescentou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

