Esporte Dois brasileiros estão concorrendo ao Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do futebol mundial

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Bia Zaneratto, da Seleção Brasileira feminina, é uma das indicadas Foto: CBF/Divulgação Bia Zaneratto, da Seleção Brasileira Feminina, é uma das indicadas. (Foto: CBF/Divulgação) Foto: CBF/Divulgação

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (22) a lista de indicados ao Prêmio Puskás do The Best 2023. Bia Zaneratto, pela Seleção Brasileira feminina de futebol, e Guilherme Madruga, pelo Botafogo-SP, são os representantes do Brasil entre os 11 concorrentes ao gol mais bonito do futebol mundial.

O gol de Bia Zaneratto foi o terceiro do Brasil na goleada por 4 a 0 sobre o Panamá, na Copa do Mundo Feminina. A Seleção envolveu as adversárias em uma bela troca de passes. Debinha tabelou com Adriana, com direito a toque de letra da camisa 11, Ary Borges recebeu por elevação na frente do gol e rolou para trás, para a atacante do Palmeiras estufar as redes.

O gol de Guilherme Madruga foi de talento individual. O volante do Botafogo-SP acertou uma bicicleta de fora da área que encobriu o goleiro adversário, na vitória do time paulista sobre o Novorizontino, por 1 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Os outros indicados ao Prêmios Puskás são Álvaro Barreal (FC Cincinnati), Linda Caicedo (Colômbia), Julio Enciso (Brighton), Seong-jin Kang (Coreia do Sul Sub-20), Sam Kerr (Austrália), Brian Lozano (Atlas), Iván Morante (Ibiza), Nuno Santos (Sporting) e Ashkat Tagybergen (Cazaquistão).

O Prêmio Puskás avalia o gol mais bonito marcado no período de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. O público pode eleger os seus favoritos no site da Fifa até o dia 10 de outubro.

Além dos votos dos fãs, o ganhador será escolhido por meio de um conselho técnico de ex-jogadores, sendo que ambos os grupos têm o mesmo peso na votação. O vencedor será revelado na cerimônia de premiação do The Best 2023, que ainda não tem data marcada.

2023-09-22