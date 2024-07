Mundo Donald Trump faz primeiro comício de campanha nos Estados Unidos após tentativa de assassinato

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente (foto) fará o ato de campanha em Grand Rapids, no estado-pêndulo do Michigan Foto: Reprodução Ex-presidente fará o ato de campanha em Grand Rapids, no estado-pêndulo do Michigan, ao lado de seu vice-presidente, o senador por Ohio J.D. Vance Foto: Reprodução

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à Casa Branca, Donald Trump, realizará, neste sábado (20), seu primeiro comício de campanha depois de ter escapado por pouco de uma tentativa de assassinato há uma semana, e logo após a convenção que o oficializou como candidato e que sacramentou o seu controle sobre o Partido Republicano.

Trump fará o ato de campanha em Grand Rapids, no estado-pêndulo do Michigan, ao lado de seu vice-presidente, o senador por Ohio J.D. Vance. Será o primeiro evento de ambos juntos como chapa republicana oficial à disputa da Presidência.

Autoridades do Partido Republicano afirmaram durante a convenção da legenda, em Milwaukee, nesta semana, que o flerte com a morte no último sábado mudou o candidato, e que quando ele fizesse seu discurso para aceitar a nomeação, na quinta-feira, pediria unidade nacional.

Embora Trump tenha realmente iniciado sua fala pedindo unidade e uma cura para as divisões do país, a maior parte de seu discurso foi formada pelos já conhecidos ataques e reclamações contra seus opositores.

Não se sabe que tipo de discurso Trump usará neste sábado, mas seus apoiadores mais radicais geralmente vão a tais eventos para ouvi-lo pronunciar sua já conhecida retórica um tanto inflamada.

Trump e Vance subirão ao palco em Grand Rapids com o Partido Republicano unificado por trás deles após a convenção de nomeação desta semana.

Em contraste, os democratas estão em turbulência e não é mais certo que o presidente Joe Biden será o candidato democrata que enfrentará Trump na eleição de 5 de novembro.

Biden está enfrentando apelos crescentes de muitas autoridades eleitas em seu próprio partido para que se afaste como candidato do partido à Casa Branca e encerre sua candidatura à reeleição, após seu fraco desempenho no debate contra Trump no mês passado.

