Porto Alegre Porto Alegre passa a contar com drones para patrulhamento em escolas, parques e unidades de saúde

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Para cada captura de vídeo e foto, o drone reproduz a versão em formato térmico, permitindo identificar movimentos Foto: Divulgação/SMSEG/PMPA Foto: Divulgação/SMSEG/PMPA

Secretaria Municipal de Segurança adquiriu dois drones para auxiliar no monitoramento de escolas, unidades de saúde, outros prédios públicos municipais, praças e parques, como o Moinhos de Vento (Parcão) e Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre.

Os equipamentos entraram em funcionamento neste mês de outubro e possuem iluminação para uso em voos noturnos, comando de voz, além de realizar mapeamentos de áreas determinadas pelos agentes.

Os aparelhos podem ser utilizados em autuações envolvendo invasões, atos de importunação, assédio, furtos e busca de suspeitos foragidos. Para cada captura de vídeo e foto, o drone reproduz a versão em formato térmico, permitindo identificar movimentos.

Também interagem com a população, disparando a seguinte mensagem: “Guarda Municipal informa – este local é monitorado por câmeras capazes de reconhecer faces e conta com monitoramento 24h – Prefeitura Municipal de Porto Alegre.” As ações preventivas como as rondas estão sendo realizadas durante as 24h, todos os dias da semana.

Os aparelhos, modelo DJI Enterprise M2E Advanced, foram adquiridos com o investimento de R$ 42.359 mil cada. Para solicitações e denúncias relacionadas à Guarda Municipal, contatar pelos telefones: 156 e 153.

2024-10-31