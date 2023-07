Política Durante negociação de pautas econômicas, governo libera R$ 467 milhões em emendas parlamentares

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A avaliação de líderes partidários é de que a liberação das emendas “ajuda” no andamento das pautas Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio ao esforço da Câmara dos Deputados para avançar na votação das pautas econômicas, consideradas essenciais para o Poder Executivo, o governo federal pagou, entre a última sexta-feira (30) e a terça-feira (4), mais de R$ 467 milhões em emendas parlamentares.

Os deputados tentam votar nesta semana as alterações feitas pelos senadores no marco fiscal e no Carf (Conselho de Administração de Recursos Fiscais), além da reforma tributária.

Os dados sobre a liberação de emendas, divulgados pela CNN, são de acesso público e constam em planilhas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal e no Siga Brasil, um sistema de informações sobre orçamento federal gerenciado pelo Senado.

A avaliação de líderes partidários é de que a liberação das emendas “ajuda” no andamento das pautas. Parlamentares têm reclamado da demora na liberação por parte do Executivo.

A liberação dos recursos nos últimos dias foi feita via seis pastas: Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério da Saúde, Ministério do Esporte, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério das Cidades e Ministério do Desenvolvimento Social.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/durante-negociacao-de-pautas-economicas-governo-libera-r-467-milhoes-em-emendas-parlamentares/

Durante negociação de pautas econômicas, governo libera R$ 467 milhões em emendas parlamentares

2023-07-05