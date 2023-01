Rio Grande do Sul Conta de Eduardo Leite no Twitter é alvo de segundo ataque hacker em menos de uma semana

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Perfil na rede social é um dos principais meios de comunicação do político tucano com o público. Foto: Reprodução/Twitter Perfil na rede social é um dos principais meios de comunicação do político tucano com o público. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite teve seu perfil no Twitter derrubado por ataque cibernético nesta terça-feira (10). Ele confirmou o incidente por meio de postagem em outra rede social, o Instagram: “Minha conta oficial do Twitter foi hackeada novamente. Já estamos em contato com a plataforma e com as autoridades, para recuperação”.

Até o final da noite, quem acessava o endereço virtual encontrava um lay-out sem imagens ou informações, apenas o nome “Eduardo Leite” e a indicação “nascido em 1985”. Além disso, o país indicado na conta aparecia como “Líbano” em vez de Brasil.

Menos de uma semana antes, o chefe do Executivo gaúcho denunciou uma suposta invasão de seu perfil no Twitter, um dos principais meios de comunicação utilizados pelo governador desde o seu primeiro mandato à frente do Palácio Piratini, iniciado em 2019.

“Retomei a conta do Twitter, que aparentemente tinha sido ‘sequestrada’ com a tentativa de nos forçar a comprar um domínio de internet antigo, que já tive, havia expirado e que estava registrado antes junto a essa conta. Voltamos a ‘tuitar’ normalmente aqui”, escreveu no dia 6 de janeiro – um dia após 200 milhões de internautas de todo o planeta terem seus e-mails “capturados” por criminosos digitais.

Incidentes anteriores

Quase um ano atrás, sites vinculados ao portal rs.gov.br, do Poder Executivo do Rio Grande do Sul, ficaram fora do ar após uma invasão desse tipo, mas voltaram a funcionar horas depois. O incidente, na madrugada do dia 8 de fevereiro, não chegou a causar perdas de dados ou expor usuários, pois teve abrangência limitada.

Constatado 19 minutos após o seu início, o ataque motivou o acionamento de um plano de contingência pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), responsável pela administração das páginas. As medidas adotadas incluíram a suspensão intencional dos endereços eletrônicos, em caráter preventivo.

“O ataque aos sistemas se deu em um ambiente restrito e não gerou perda de dados ou vazamento de informações pessoais”, garantiu o Executivo. “Com isso, os horários agendados pela população em serviços vinculados ao governo estadual foram cumpridos ao longo do dia, com restrição apenas a novos agendamentos, funcionalidade agora novamente disponível.”

Judiciário gaúcho

Na mesma época, foram alvo de ataque desse tipo os sistemas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Mas nesse caso a paralisação total ou parcial do site oficial do órgão durou diversas semanas, causando transtornos ao órgão, aos servidores e população.

Invasões por hackers também atingiram as plataformas digitais do Ministério da Saúde, afetando a atualização de dados estatísticos sobre a campanha de vacinação contra o coronavírus no País, dentre outros problemas.

(Marcello Campos)

