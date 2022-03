Rio Grande do Sul Ranolfo Vieira Júnior assume como governador do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Ranolfo Vieira Júnior assume o governo do RS em solenidade na Assembleia Legislativa. Foto: AL/Divulgação

Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) é o novo governador do Rio Grande do Sul desde a tarde desta quinta-feira (31). Ele assumiu o comando do Palácio do Piratini a partir das 17h30, após a renúncia de Eduardo Leite (PSDB), na Assembleia Legislativa gaúcha (AL-RS).

“É uma vida, me preparei para isto. Não vamos reinventar a roda. Vamos dar seguimento a tudo isso que foi feito até aqui. Conseguimos o equilíbrio fiscal e vamos seguir nesta linha”, disse, na chegada à Assembleia Legislativa do estado (AL-RS). “Não me inquietam os desafios. Assumo serenamente”, continuou,

Na AL-RS, já empossado, Ranolfo discursou aos deputados estaduais e demais autoridades presentes, disse que seguirá a política fiscal de Leite nos nove meses restantes de governo. “Resistência à demagogia, à solução fácil e à irresponsabilidade na gestão. Abertura às mudanças para sair da zona de conforto e enfrentar os problemas sem medo”, afirmou, em cerca de 20 minutos de discurso.

Ainda prometeu trabalhar para que “o Estado seja competitivo no ambiente de negócios e que supere impasses”.

O novo governador encerrou o discurso prometendo manter o modo de ser e devotar ao Executivo “a mesma dedicação que tinha como comandante da polícia”.

Ao se manifestar na tribuna, o presidente da Casa, Valdeci Oliveira (PT), disse que “a Assembleia Legislativa seguirá aberta e parceira à discussão e a encaminhamentos de ações que estimulem o desenvolvimento do Estado, à construção de políticas públicas que gerem mais inclusão, empregos e renda”.

O deputado declarou ainda que o Parlamento “também continuará cumprindo com o seu dever constitucional de fiscalizar as ações do Executivo e de democraticamente cobrar respostas em relação aos anseios da população gaúcha”.

Leite

Depois de 39 meses à frente do Piratini, Leite deve começar a viabilizar sua pré-candidatura à Presidência da República pelo PSDB, pois o escolhido nas prévias foi o governador de São Paulo João Doria, que confirmou nesta quinta que segue candidato.

“É com pesar, mas também com a convicção de que o faço para poder seguir colaborando com o Rio Grande, […] que, após profunda reflexão, tomei a difícil decisão de renunciar ao mandato que a população gaúcha me outorgou para governar nosso Estado”, escreveu no pedido de renúncia protocolado à AL-RS.

Quem é o novo governador gaúcho

Nascido em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Ranolfo é formado em Direito com especialização em Gestão de Segurança na Sociedade Democrática. É servidor público há 31, mas foi como delegado de polícia, desde 1998, que ganhou projeção.

Dirigiu o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) por seis anos. Entre 2011 e 2014, foi chefe de polícia do RS, período em que criou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em 2018, lançou-se como vice na chapa de Leite, ainda pelo PTB. Após a posse, passou a comandar também a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

