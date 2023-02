Rio Grande do Sul Empresa Gaúcha de Rodovias alerta os motoristas para a execução de obras e serviços em oito estradas do Rio Grande do Sul ao longo desta semana

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Ao todo, são 18 frentes de trabalho atuando em segmentos estratégicos das rodovias Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR Ao todo, são 18 frentes de trabalho atuando em segmentos estratégicos das rodovias. (Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR) Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os motoristas para a execução de obras e serviços em oito estradas do Rio Grande do Sul ao longo desta semana. Ao todo, são 18 frentes de trabalho atuando em segmentos estratégicos das rodovias. Entre as ações de melhoria estão: obras nas vias e reparos localizados; manutenção asfáltica; melhoria de sinalização; manutenção rotineira (capina do mato e limpeza de margens); e tapa-buracos.

A ação das equipes da EGR e a presença de máquinas na pista podem causar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em horários de maior movimento. Por isso, a concessionária solicita aos motoristas que dirijam com cuidado, respeitem os limites de velocidade e as sinalizações nos trechos e observem, com atenção, as intervenções e as possíveis restrições de tráfego. A programação das atividades pode sofrer alterações por causa de condições climáticas desfavoráveis.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, a atuação das equipes nas rodovias faz parte de um cronograma técnico, desenvolvido semanalmente, e que leva em conta as peculiaridades de cada região. “A finalidade de todas essas intervenções é a qualificação das estradas em diferentes segmentos, para que possamos entregar à população trechos rodoviários com condições melhores de tráfego e, assim, garantir mais segurança para os usuários”, enfatiza.

Taquari e Rio Pardo

Na região dos vales do Taquari e do Rio Pardo, será realizada a manutenção do pavimento da RSC-453, do quilômetro seis ao sete, em Venâncio Aires, e do quilômetro 18 ao 20, em Cruzeiro do Sul. A ERS-130, no quilômetro 75, em Lajeado, também receberá o mesmo tipo de serviço de recuperação asfáltica.

A EGR irá implantar sinalização horizontal e vertical do quilômetro quatro ao sete, em Venâncio Aires, e do 15 ao 20, entre Mato Leitão e Cruzeiro do Sul. Paralelamente, será feita a manutenção rotineira nos seguintes pontos: do quilômetro 60 ao 90 da RSC-453, entre Boa Vista do Sul e Garibaldi; do quilômetro 75 ao 97 da ERS-130, entre Lajeado e Encantado; e do quilômetro 82 ao 100 da ERS-129, entre Muçum e Vespasiano Correa.

Hortênsias

Na região das Hortênsias, a EGR iniciou a construção de um viaduto no quilômetro 36 da ERS-115, entre a avenida 1º de Maio e a avenida do Trabalhador, na região de Várzea Grande, em Gramado, a fim de facilitar a travessia de veículos e organizar o tráfego, oferecendo mais segurança para motoristas e pedestres. O município também receberá reparos no pavimento da ERS-235, do quilômetro 30 ao 32. O serviço de manutenção rotineira acontecerá do quilômetro dois ao 14 da ERS-235, em Nova Petrópolis, e entre do quilômetro 30 ao 41 da ERS-115, em Gramado.

Sinos, Caí e Paranhana

Na região do Vale do Sinos, Caí e Paranhana, as equipes trabalharão na manutenção do pavimento e na implantação de tachões na ERS-239, do quilômetro 13 ao 19, entre Novo Hamburgo e Campo Bom, e do quilômetro 43 ao 44, em Parobé. Também está prevista a manutenção rotineira nas margens da ERS-239, do quilômetro 34 ao 43, entre Araricá e Parobé. Na rodovia ERS-135, a concessionária prevê manutenção do pavimento no quilômetro 63, em Erebango, e a manutenção rotineira do quilômetros 33 ao 48, entre Sertão e Getúlio Vargas.

Serviço

O quê: Realização de serviços de manutenção em rodovias administradas pela EGR.

Quando: Entre 6/2 e 9/2 de 2023.

Construção de viaduto

km 36 da ERS-115, em Gramado

Manutenção do pavimento e reparos localizados

km 6 ao km 7 da RSC-453, em Venâncio Aires

km 18 ao km 20 da RSC-453, em Cruzeiro do Sul

km 75 da ERS-130, em Lajeado

km 13 ao km 19 da ERS-239, entre Novo Hamburgo e Campo Bom

km 43 ao km 44 da ERS-239, em Parobé

km 30 ao km 32 da ERS-235, em Gramado

km 63 da ERS-135, em Erebango

Sinalização

km 4 ao km 7 da RSC-453, em Venâncio Aires

km 15 ao km 20 da RSC-453, entre Mato Leitão e Cruzeiro do Sul

Manutenção rotineira

km 60 ao km 90 da RSC-453, entre Boa Vista do Sul e Garibaldi

km 75 ao km 97 da ERS-130, entre Lajeado e Encantado

km 82 ao km 100 da ERS-129, entre Muçum e Vespasiano Correa

km 34 ao km 43 da ERS-239, entre Araricá e Parobé

km 30 ao km 41 da ERS-115, em Gramado

km 2 ao km 14 da ERS-235, em Nova Petrópolis

km 13 ao km 50 da ERS-040, em Viamão

km 33 ao km 48 da ERS-135, entre Sertão e Getúlio Vargas

Tapa-buracos

ERS-135, ERS-129 e ERS-130, em toda a extensão das rodovias

