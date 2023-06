Rio Grande do Sul EGR realiza obras e serviços em nove rodovias gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Até o final desta semana, nove rodovias do Rio Grande do Sul receberão intervenções da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Os trabalhos são realizados em diversas regiões do Estado e incluem construção de viaduto, ponte e rotatória, reparos localizados e manutenção asfáltica do pavimento, além de sinalização viária, roçadas e limpeza de margens.

Em decorrência da atuação de trabalhadores e maquinários em mais de 15 frentes de trabalho, a EGR alerta os motoristas para que mantenham atenção redobrada à sinalização de trânsito nos trechos em obras. Haverá tráfego intercalado ou interrupções em alguns pontos, gerando bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção de tráfego.

Na Região Metropolitana e em rodovias que fazem a ligação com o Litoral, as equipes trabalham na construção de uma ponte no quilômetro 3 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. A estrutura foi totalmente destruída pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado. Os trabalhos devem ser concluídos até o final de julho, dependendo das condições climáticas.

Para viabilizar a circulação de veículos que utilizam esse corredor logístico, equipes também estão concentradas na construção de um desvio provisório ao lado da estrutura, cuja conclusão está prevista para o final desta semana. Além disso, haverá serviços de roçada e limpeza das margens da ERS-040, do quilômetro 45 ao 80, entre Viamão e Capivari do Sul.

Nos Vales do Sinos e do Paranhana, ocorrem serviços de roçada nas margens da ERS-239, do quilômetro 48 ao 58, entre Parobé e Taquara, e do quilômetro 63 ao 89, entre Rolante e Riozinho. O serviço também será executado na ERS-020, do quilômetro 67 ao 84, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

Já na Serra Gaúcha, as atenções nas estradas estão voltadas para a execução de muros de contenção no entorno do viaduto de Gramado, localizado no quilômetro 36 da ERS-115.

Nas estradas dos vales do Taquari e do rio Pardo, as obras se concentram na renovação asfáltica no pavimento da RSC-453, no 22 e do quilômetro 25 ao 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado. Na medida em que a pavimentação avança, a EGR está implantando sinalização horizontal e tachas refletivas bidirecionais entre os quilômetros 21 e 22,5.

Também prosseguem os trabalhos de construção de uma rotatória no quilômetro 27 da rodovia, em Lajeado. O cronograma para a região prevê ainda a execução de serviços de roçada e tapa buracos na ERS-129, do quilômetro 67 ao 126, entre Encantado e Guaporé, na ERS-130, do quilômetro 85 ao 97, entre Arroio do Meio e Encantado, e na RSC-453, do quilômetro zero ao 29, entre Venâncio Aires e Lajeado.

No Norte do Estado e na região da Produção, há serviço de fresagem e renovação asfáltica entre os quilômetros 39 e quilômetro 40 da ERS-135, em Sertão. Além disso, será realizado serviço de roçada e limpeza das margens da rodovia do quilômetro 31 ao quilômetro 48, entre Sertão e Estação.

Construção

– Construção de rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado.

– Execução do muro de contenção no entorno da elevada no quilômetro 36 da ERS-115, bairro Várzea Grande, em Gramado.

– Reconstrução de ponte na ERS-474, no quilômetro 3, em Santo Antônio da Patrulha. A estrutura foi totalmente destruída pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado.

Manutenção e reparos

– RSC-453, no quilômetro 22 e do quilômetro 25 ao quilômetro 27, em Cruzeiro do Sul .

– ERS-135, nos quilômetros 39 e 40, em Sertão.

– RSC-453, do quilômetro 21 ao 22,5, em Cruzeiro do Sul.

– ERS-129, do quilômetro 67 ao 126, entre Encantado e Guaporé.

– ERS-130, do quilômetro 85 ao 97, em Arroio do Meio e Encantado.

– RSC-453, do quilômetro zero ao 29, entre Venâncio Aires e Lajeado.

– ERS-239, do quilômetro 48 ao 58, entre Parobé e Taquara.

– ERS-239, do quilômetro 63 ao 89, entre Rolante e Riozinho.

– ERS-020, do quilômetro 67 ao 84, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

– ERS-040, do quilômetro 45 ao 80, em entre Viamão e Capivari do Sul.

– ERS-135, do quilômetro 31 ao 48, entre Sertão e Estação.

(Marcello Campos)

