Eleições para o Conselho Tutelar de Porto Alegre ocorrem em 1º de outubro

20 de agosto de 2023

Os candidatos inscritos passaram por uma prova em julho passado e receberam os números para concorrerem à eleição Foto: PMPA/Divulgação (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

No próximo dia 1° de outubro, ocorrem as eleições para o Conselho Tutelar em Porto Alegre. São dez microrregiões atendidas com conselheiros tutelares. Os candidatos inscritos passaram por uma prova em julho passado e receberam os números para concorrerem à eleição.

O Conselho Tutelar tem o poder de encaminhar crianças e adolescentes aos pais ou responsáveis, quando necessário, além de oferecer orientação, apoio e acompanhamento temporários para situações delicadas.

A garantia da educação é uma prioridade, sendo capaz de determinar a matrícula e a frequência obrigatória em unidades de ensino, assegurando que esses jovens tenham acesso à educação de qualidade.

“A inclusão em serviços e programas oficiais é uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento saudável, e o Conselho Tutelar age como um facilitador nesse processo. Uma das características marcantes é sua acessibilidade”, firma o coordenador da Unidade de Apoio aos Conselhos Tutelares e Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Paulo Meira.

Os conselheiros tutelares em Porto Alegre operam com autonomia. Eles podem requisitar serviços de diversas áreas do Poder Público, com destaque para educação, saúde, assistência social e assistência jurídica. Essa capacidade de solicitar suporte de diferentes setores governamentais é crucial para proporcionar uma abordagem abrangente e eficaz na promoção dos direitos das crianças e adolescentes.

Microrregiões e bairros correspondentes

Microrregião 1 – Ilhas, Humaitá e Navegantes

Bairros: Anchieta, Arquipélago, Farrapos, Humaitá, Marcílio Dias, Navegantes e São Geraldo.

Microrregião 2 – Norte e Noroeste

Bairros: Boa Vista, Cristo Redentor, Higienópolis, Jardim Floresta, Jardim Lindóia, Jardim Itu Sabará, Jardim São Pedro, Passo D’Areia, Santa Maria Goretti, São João, Sarandi, São Sebastião e Vila Ipiranga.

Microrregião 3 – Leste

Bairros: Bom Jesus, Chácara das Pedras, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Jardim Itu Sabará, Morro Santana, Três Figueiras e Vila Jardim.

Microrregião 4 – Partenon

Bairros: Cel. Aparício Borges, Partenon, Santo Antônio, São José e Vila João Pessoa.

Microrregião 5 – Glória, Cruzeiro e Cristal

Bairros: Belém Velho, Cascata, Cristal, Glória, Medianeira e Santa Tereza.

Microrregião 6 – Centro-Sul e Sul

Bairros: Camaquã, Campo Novo, Cavalhada, Espírito Santo, Guarujá, Hípica, Ipanema, Jardim Isabel, Nonoai, Pedra Redonda, Serraria, Teresópolis, Tristeza, Vila Assunção, Vila Conceição e Vila Nova.

Microrregião 7 – Restinga

Bairros: Belém Novo, Chapéu do Sol, Lageado, Lami, Ponta Grossa e Restinga.

Microrregião 8 – Centro

Bairros: Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Marcílio Dias, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mont’ Serrat, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília e Santana.

Microrregião 9 – Lomba do Pinheiro

Bairros: Agronomia e Lomba do Pinheiro.

Microrregião 10 – Nordeste e Eixo Baltazar

Bairros: Mário Quintana, Passo das Pedras e Rubem Berta.

