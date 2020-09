Grêmio Elenco gremista realiza último treino antes do confronto contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 25 de setembro de 2020

O tricolor encerrou na manhã desta sexta-feira (25) a preparação para encarar o Atléitco-MG, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi se reapresentou por volta das 8h30, no Centro de Treinamento Presidente Helio Dourado. O técnico aproveitou para realizar os últimos ajustes na equipe titular que encara o Galo.

O tricolor irá de voo fretado, às 12h10, até Confins-MG e ficará hospedado em Belo Horizonte.

A partida contra o Galo está marcada para às 21h30, neste sábado (26), no Estádio Mineirão. O Grêmio busca os três pontos para subir na tabela, já que é o 12ª colocado na tabela, com 13 pontos. Já o Atlético-MG busca a manutenção da liderança, já que está na ponta da tabela, com 21.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio