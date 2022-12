Tecnologia Elon Musk diz que Apple retomou totalmente a publicidade no Twitter

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

"A Apple praticamente parou de anunciar no Twitter. Eles odeiam a liberdade de expressão na América?", perguntou Musk. (Foto: Reprodução/Twitter)

Elon Musk disse que a Apple “retomou totalmente” a publicidade no Twitter, reduzindo ainda mais a guerra entre duas das empresas de tecnologia mais influentes do mundo.

Musk fez os comentários durante uma conversa no Twitter Spaces no sábado, acrescentando que a Apple é o maior anunciante na rede de mídia social. O bilionário, que não deu mais detalhes sobre a empresa, falou por mais de duas horas de seu avião particular durante o bate-papo, que teve mais de 90 mil ouvintes.

A Amazon.com também está planejando retomar a publicidade no Twitter, informou a Platformer News em um tuíte, sem dizer de onde obteve a informação.

Apple e Amazon não responderam de imediato à solicitação de comentários.

Semana passada, Musk criticou a Apple dizendo que a fabricante de iPhones e computadores Mac praticamente parou de anunciar no Twitter e ameaçou retirar o site de sua App Store. Ao mirar na gigante, Musk arriscou uma guerra com a empresa mais valiosa do mundo e um dos principais anunciantes em um momento em que outras empresas estavam retirando sua publicidade da rede social.

Posteriormente, Musk se encontrou com o CEO da Apple, Tim Cook, e disse que os dois tiveram uma “boa conversa” e “resolveram o mal-entendido sobre o Twitter ser potencialmente removido da App Store”. Musk disse que Cook deixou “claro que a Apple nunca considerou fazê-lo”.

Desde a aquisição do Twitter por Musk, uma série de empresas suspenderam a publicidade na rede social, incluindo a General Mills e a Pfizer. No sábado, Musk postou um tuíte agradecendo aos anunciantes por retornarem à plataforma.

A nova abordagem do Twitter para verificação de contas também permitiu que os trolls se passassem por grandes marcas. Musk disse que espera reviver o programa de verificação da empresa na próxima semana, depois de ter sido interrompido para lidar com os impostores.

