Brasil Em busca do apoio de Donald Trump, família Bolsonaro adota o inglês nas redes sociais

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro divulgou uma mensagem em inglês ao comentar um post do Escritório do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos EUA. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos estão divulgando várias mensagens em inglês em suas redes sociais. Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado e poder ser condenado e preso por decisão da última instância da Justiça. Ao postar mensagens em inglês, a família busca atrair a atenção do povo norteamericano e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contrário ao que considera censura de algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes, que atingem suas empresas.

No último dia 26, Bolsonaro divulgou uma mensagem em inglês ao comentar um post do Escritório do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos EUA, que fez uma crítica ao bloqueio de redes sociais por parte das autoridades brasileiras. O texto não citava diretamente, mas fazia alusão à decisão do ministro Moraes em relação à plataforma Rumble, do presidente Trump. “Respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos EUA, incluindo o Brasil”, dizia a mensagem do Escritório do Hemisfério Ocidental. “Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos EUA por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão”.

Bolsonaro, que só fala português, concordou, em inglês. “A soberania pressupõe o respeito pela autodeterminação, mas quando as instituições internas se voltam contra as liberdades e a vontade do povo a soberania já foi atacada a partir de dentro. Nenhuma nação pode reivindicar ser soberana enquanto silencia os seus próprios cidadãos e desrespeita os direitos que lhes foram dados por Deus”, diz a mensagem do ex-presidente. “Bloquear o acesso à informação e punir as empresas sediadas nos EUA por se recusarem a censurar pessoas no estrangeiro apenas agrava este problema. Aprecio esta posição clara em defesa da liberdade de expressão e dos valores democráticos – os mesmos valores que meus apoiadores e eu sempre defendemos no Brasil”.

Filhos do presidente Bolsonaro também adotaram o inglês nas redes sociais

Dos filhos do ex-presidente da República, quem mais abusado do inglês na internet é o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Um post que Eduardo veiculou no final do ano passado alertando sobre vazamento de mensagens do WahtsApp de auxiliares do ministro Moraes já rendeu mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais. Esta semana o deputado decidiu veicular, também em inglês, mensagem sobre decisão a Liderança do PT, endereçada à Procuradoria-Geral da República, acusando o parlamentar de conspiração contra o governo brasileiro, por supostamente promover retaliação contra o país nos EUA.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), outro filho do ex-presidente, também está adotando o inglês na internet. No dia 25 último, ele divulgou uma mensagem demonstrando sua indignação com um deputado federal preso por ordem do Supremo, uma referência à prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). Filho mais velho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também aprovou o uso da língua inglesa nas redes sociais. Esta semana ele repostou mensagem do irmão Eduardo, em inglês, alertando que o PT discute abrir mão da Comissão de Educação da Câmara numa negociação no parlamento em que Eduardo perderia a presidência da Comissão de Relações Exteriores. A reação dos internautas às mensagens em inglês da família Bolsonaro são várias. Os chamados “patriotas” elogiam as mensagens do clã, mas opositores fazem várias chacotas. Alguns internautas criticam a família pelo uso da língua inglesa num país onde se fala o português. A tradução do idioma, no entanto, pode ser feita de forma automática na própria rede social ou pelos aplicativos de tradução dos sites de busca. As informações são da Revista Veja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/em-busca-do-apoio-de-donald-trump-familia-bolsonaro-adota-o-ingles-nas-redes-sociais/

Em busca do apoio de Donald Trump, família Bolsonaro adota o inglês nas redes sociais

2025-03-02