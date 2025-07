Colunistas Em evento do BRICS, deputado Ronaldo Nogueira defende atenção à liberdade religiosa e de culto para minorias

Por Flavio Pereira | 8 de julho de 2025

Deputado Ronaldo Nogueira lembrou que mais de 380 milhões de cristãos são perseguidos no mundo por sua fé. (Foto: Arquivo pessoal)

O ex-ministro do Trabalho e atual deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) defendeu durante evento do BRICS, com mais de 170 empresários e líderes políticos do bloco, uma atuação parlamentar ativa na diplomacia regional para garantir acordos que gerem empregos, fomentem o empreendedorismo e ajudem a erradicar a pobreza por meio do desenvolvimento econômico sustentável. O evento abriu um espaço para manifestação da Frente Parlamentar PROSUL que, segundo Nogueira, “desempenha um papel estratégico ao fortalecer a integração sul-americana de forma prática e voltada a resultados concretos, promovendo o comércio, a segurança nas fronteiras e a infraestrutura compartilhada”.

Ronaldo Nogueira, em telefonema ao colunista, disse que no evento, realizado no Rio de Janeiro, falando em nome da Frente Parlamentar PROSUL, “também defendi a centralidade dos direitos humanos, com atenção especial à liberdade religiosa e de culto para minorias, lembrando que mais de 380 milhões de cristãos são perseguidos no mundo por sua fé — tema que deve mobilizar governos e parlamentares comprometidos com a dignidade humana”.

Jair Bolsonaro agradece apoio de Donald Trump: “Defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos”

A nota de apoio a Jair Bolsonaro, publicada ontem na rede Truth Social, pelo presidente dos EUA Donald Trump, repercutiu internacionalmente e recebeu um agradecimento do ex-presidente brasileiro.

Jair Bolsonaro disse que recebeu “com muita alegria a nota do presidente Donald Trump. Convivi por dois anos com o Pres. Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos.”

“Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica (Lawfare), clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre Presidente e amigo. V. Exa. passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência.”

Porto Alegre pode ter corredores preferenciais para motos

O vereador Carlo Carotenuto informa à coluna que apresentou o Projeto de Lei nº 329/25, que cria o Programa de Corredores Preferenciais para Motocicletas. Só até julho deste ano, já foram registrados 1.202 acidentes com motociclistas, segundo a EPTC. Para mudar esse cenário e melhorar a mobilidade, o vereador informa que se inspirou em cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, onde a medida já reduziu acidentes e melhorou o fluxo. A proposta segue para análise nas comissões antes da votação em plenário.

Já existem duas chapas à eleição para a administração do Judiciário gaúcho no biênio 2026/2027

O processo eleitoral que irá definir a Administração do Tribunal de Justiça do RS para o biênio 2026/2027, está previsto para ocorrer no mês de dezembro. Até agora duas chapas foram apresentadas:

– Candidato a Presidente: Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira

– Candidato a 1º Vice-Presidente, Desembargador Ricardo Torres Hermann

– Candidato a 2º Vice-Presidente, Desembargador Leonel Pires Ohlweiler

– Candidata a 3ª vice-presidente: Desembargadora Rosaura Marques Borba

– Candidato a Corregedor-Geral de Justiça: Desembargador Luciano André Losekann

A outra chapa que concorre à Administração do TJRS para o biênio 2026/2027 tem a seguinte composição:

– Candidato a Presidente: Desembargador Eduardo Uhlein

– Candidato a 1º Vice-Presidente: Desembargador Cláudio Luís Martinewski

– Candidata à 2ª Vice-Presidente: Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch

– Candidato a 3ª Vice-Presidente: Desembargador André Luiz Planella Villarinho

– Candidato a Corregedor-Geral da Justiça: Desembargador Ricardo Pippi Schmidt

PP e União Brasil em sintonia com candidatura ao Piratini em 2026

Um almoço reuniu ontem em Porto Alegre as bancadas dos partidos Progressistas (PP) e União Brasil, integrados pela federação já aprovada em março. Todos apoiaram a candidatura própria ao governo do Estado, que tem o deputado federal Covatti Filho como pré-candidato ao Piratini em 2026. O deputado Ernani Polo, atual Secretário do Desenvolvimento também reivindica a condição de pré-candidato.

Pré-candidatura de Covatti Filho acalmou bases do PP

A pré-candidatura de Covatti Filho acalmou as bases do partido que defendem candidatura própria do PP. O movimento seguinte, com o lançamento da pré-candidatura da deputada estadual Silvana Covatti à Câmara dos Deputados, gerou mais confiança nas lideranças, indicando que a candidatura de Covattinho ao governo é para valer.

É inevitável que a pré-candidatura do deputado federal Covatti Filho ao Piratini em 2026 deixe dois recados:

– O PP, embora faça parte do atual governo, não está alinhado com o projeto de Gabriel Souza, e do MDB.

– O Progressistas, com a pré-candidatura, se isolou do governador Eduardo Leite que tenta construir uma candidatura à presidência da República, ou ao Senado em 2026 pelo PSD.

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

