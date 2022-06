Porto Alegre Em Porto Alegre, idade mínima para reforço vacinal contra covid cai para 16 anos a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

Procedimento é necessário para completar o esquema básico de imunização. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre anunciou para esta segunda-feira (13) a redução de 17 para 16 anos na idade mínima de recebimento do reforço vacinal contra covid. Estará apto ao procedimento quem estiver com o esquema primário de imunização (duas doses de Coronavac ou Pfizer) concluído há pelo menos quatro meses.

O serviço estará disponível na sala especial do Shopping João Pessoa (bairro Santana) e em 26 postos de saúde da rede municipal – os endereços podem ser conferidos em prefeitura.poa.br. Não é necessária a presença dos pais ou autorização por escrito, mas exige-se documento de identidade com CPF e a carteira de controle carimbada nas injeções anteriores.

De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, podem ser aplicados tanto o fármaco da Pfizer quanto o da Coronavac, independente do que foi ministrado nas duas etapas anteriores. A escolha depende do estoque de ampolas disponível em cada município.

Essa ampliação de público atende a diretriz recente do Ministério da Saúde, que passou a recomendar a aplicação da dose de reforço também para todos os adolescentes (12 a 17 anos), segmento populacional que abrange 73.240 guris e gurias na capital gaúcha.

Estatística da prefeitura aponta que a capital gaúcha tem 12.921 habitantes com 16 anos. Na quarta-feira passada (8), a proteção adicional contra o coronavírus passou a ser oferecida para quem tem 17 anos (13.210 gurias e guris), em uma logística escalonada proporcionalmente à chegada de novas remessas para o estoque de vacinas.

Desde abril, a estatística oficial considera que o esquema de imunização contra covid só é completo com pelo menos uma dose de reforço. Se a pessoa recebeu apenas as duas injeções (ou única, no caso da Janssen) do ciclo básico, concluiu o “esquema primário” e assim não está plenamente protegido contra quadros graves da doença, que podem levar a complicações severas e à morte.

Também é importante ressaltar que os imunizantes utilizados são eficazes e não oferecem riscos à saúde. Antes de acreditar e compartilhar notícias duvidosas que ainda circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagem, busque informações confiáveis em sites oficiais como prefeitura.poa.br.

Segundo reforço para os “cinquentões”

A prefeitura de Porto Alegre permanece no aguardo de um novo lote de imunizantes para iniciar a aplicação da segunda dose de reforço contra covid para a população na faixa dos 50 aos 59 anos.

Até agora, o procedimento está disponível na capital gaúcha somente para os idosos (60 anos em diante) e indivíduos com baixa imunidade na faixa a partir dos 12 anos.

(Marcello Campos)

