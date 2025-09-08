Porto Alegre Em Porto Alegre, sinaleiras de 15 cruzamentos terão dispositivo para detectar avanço de sinal-vermelho

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Contratação do serviço está em processo licitatório. (Pedro Piegas/PMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) instalará medidores fixos de velocidade e detecção de avanço do sinal-vermelho em 15 dos mais movimentados cruzamentos de Porto Alegre. O objetivo é ampliar a segurança viária, contribuindo para a redução de acidentes com morte, conforme detalhado pela prefeitura ao informar a abertura de pregão eletrônico para contratação do serviço.

Na edição dessa segunda-feira (8) do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) é possível conferir os detalhes do processo. A abertura das propostas e o início da disputa estão marcados para as 10h do dia 30 de setembro. Também são veiculadas informações no site portaldecompraspublicas.com.br.

O edital prevê a instalação de medidores de velocidade do tipo fixo eletrônico controlador misto, com tecnologia de sensores não intrusiva ao pavimento, em 15 cruzamentos da Capital. A empresa selecionada também será responsável pela manutenção, extração e transmissão remota de dados, com base na mesma tecnologia.

“Precisamos ampliar a segurança viária e sabemos que é possível reduzir o número de mortes por meio do monitoramento eficaz das leis de trânsito”, ressalta O diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Ele acrescenta: “Com esses equipamentos, vamos obter dados de mobilidade para subsidiar decisões técnicas sobre a gestão da cidade e estimular a conscientização e o respeito às regras de trânsito, ao promover uma mudança cultural em prol da segurança de todos usuários das vias públicas de Porto Alegre”.

A implantação de detectores eletrônicos também contribui para a fluidez no tráfego, ao identificar e penalizar infrações que prejudicam a circulação. Além de otimizar os recursos da EPTC por meio da automação dos processos de fiscalização.

Mortalidade

Conforme a prefeitura, o monitoramento constante dos dados da chamada “sinistralidade” e a análise detalhada das ocorrências permitem o planejamento de políticas públicas e ações educativas voltadas à prevenção de mortes e ferimentos nas vias públicas de Porto Alegre. Os estatística corroboram a iniciativa.

Nos seis primeiros meses de 2025, uma comissão do programa “Vida no Trânsito” avaliou 30 acidentes fatais, correspondentes a 68% do total. Dentre os principais fatores de risco identificados constam o avanço do sinal-vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, seguido de velocidade excessiva ou inadequada, condução sem CNH regular, alcoolemia e conversão ou circulação em local proibido.

Locais escolhidos

A definição dos cruzamentos onde haverá o dispositivo levou em conta o ranking de pontos elegíveis à fiscalização eletrônica viária do ano de 2024, elaborado a partir dos indicadores de sinistralidade registrados nos últimos três anos. Com base nesse documento, foi estabelecida a lista de locais para a implantação inicial dos detectores.

– Protásio Alves com Vicente da Fontoura.

– Bento Gonçalves com Princesa Isabel.

– Baltazar de Oliveira Garcia com Dante Angelo Pilla.

– Ipiranga com Silva Só.

– Aparício Borges com Oscar Pereira.

– Sertório x Souza Reis com Edu Chaves.

– Bento Gonçalves com Antônio de Carvalho.

– Cavalhada com Campos Velho.

– Bento Gonçalves com João de Oliveira Remião.

– Protásio Alves com Ramiro Barcelos.

– Sertório com Ceará.

– Ipiranga com Salvador França.

– Farrapos com Santo Antônio.

– Carlos Gomes com Plínio Brasil Milano.

– Ipiranga com Azenha.

(Marcello Campos)

