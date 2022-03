Política Em três meses, cinco ministros pré-candidatos usam rede nacional de TV para divulgar ações

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O pronunciamento deve marcar a última semana de Pontes no cargo, já que o ministro é pré-candidato a deputado federal. Foto: Reprodução/YouTube O pronunciamento deve marcar a última semana de Pontes no cargo, já que o ministro é pré-candidato a deputado federal. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O pronunciamento do ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) em cadeia nacional de rádio e TV nesta terça-feira (29) foi o quinto, em menos de três meses, protagonizado por ministros que pretendem se candidatar nas eleições de outubro.

Desde janeiro, outros quatro pré-candidatos que comandam pastas na Esplanada dos Ministérios se utilizaram do mesmo expediente: Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), João Roma (Cidadania), Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional).

No pronunciamento desta terça, Pontes fez um balanço de sua gestão à frente do ministério e citou investimentos de R$ 1 bilhão feitos pelo governo. “E, mais do que dinheiro, foram necessários coragem, visão de futuro e, principalmente, amor pelo povo brasileiro”, declarou.

O pronunciamento deve marcar a última semana de Pontes no cargo, já que o ministro é pré-candidato a deputado federal. A lei eleitoral determina que ministros e governadores que pretendem concorrer devem deixar seus cargos seis meses antes do primeiro turno.

Dos seis pronunciamentos de ministros em cadeia nacional de rádio e TV, apenas um não envolveu pré-candidato: o agora ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, usou o espaço em 2 de fevereiro para elogiar investimentos realizados pela própria equipe.

Frequência atípica

Embora esteja previsto na legislação, o uso da cadeia nacional de rádio e TV por ministros de Estado é uma tendência recente no governo Jair Bolsonaro.

Em todo o ano de 2021, por exemplo, foram oito pronunciamentos do tipo – pouco mais que os seis registrados de janeiro a março deste ano. Dois desses discursos foram usados para informar a população sobre as medidas de enfrentamento à crise hídrica.

Em 2020, primeiro ano da pandemia, nenhum ministro falou à população usando a cadeia nacional de rádio e TV.

Em 2019, primeiro ano de Bolsonaro na presidência, o recurso foi acionado em três ocasiões: duas pelo então ministro da Educação Abraham Weintraub, e a outra pelo então ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.

Marcos Pontes

Marcos Pontes usou o pronunciamento para fazer um balanço de suas ações à frente da pasta. O ministro discorreu sobre as pesquisas para o desenvolvimento de uma possível “vacina 100% brasileira” para combater a covid.

Rogério Marinho

Em 22 de março, Dia Mundial da Água, Marinho pediu que os brasileiros se unissem para preservar as águas e destacou a obra de transposição do Rio São Francisco. O ministro disse que a obra “não tem dono” mas, ao mesmo tempo, reforçou que o projeto foi concluído no governo atual. Marinho é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte.

Damares Alves

No Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, Damares fez seu pronunciamento. A ministra falou de ações desenvolvidas pelo governo – algumas, anunciadas na manhã daquele mesmo dia. Damares Alves é pré-candidata ao Senado ou à Câmara dos Deputados.

“Nenhuma mulher ficará para trás. A mulher brasileira é sem igual. É forte, é lutadora, é sensível, é empática”, afirmou a ministra.

Onyx Lorenzoni

Em 9 de fevereiro, Lorenzoni fez um balanço de ações do ministério que comanda, incluindo medidas sobre trabalho voluntário e mudanças nas regras da Previdência Social. O ministro é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul.

Onyx Lorenzoni também usou o espaço para defender a atuação do governo federal no combate à pandemia, classificado por ele como “equilibrado”.

João Roma

Em 28 de janeiro, o ministro da Cidadania também fez pronunciamento em que propagandeou ações do governo federal. Roma, que é pré-candidato ao governo da Bahia, falou sobre o Auxílio Brasil, a inclusão automática de famílias do CadÚnico na tarifa social de energia elétrica, o Auxílio Gás, entre outros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política