Brasil Emissão de visto americano para brasileiros bate recorde em 2023

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2024

Os cinco postos diplomáticos no País (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife) emitiram 1.125 milhão de vistos. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Os cinco postos diplomáticos no País (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife) emitiram 1.125 milhão de vistos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As emissões de visto dos Estados Unidos para brasileiros na modalidade de turismo e negócios (também conhecido como B1/B2) bateram recorde em 2023, segundo dados da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Esse modelo já corresponde a 94,4% de todos os vistos americanos emitidos no ano passado para os brasileiros.

Em 2023, os cinco postos diplomáticos no País (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife) emitiram 1.125 milhão de vistos.

Olhando os números absolutos, considerando brasileiros que estão em outros países e que solicitaram lá o visto americano, esse número sobe para 1.158 milhão.

O Brasil é o terceiro País do mundo que mais recebeu vistos dos EUA em 2023. O país só ficou atrás do México e da Índia. A China e a Colômbia completam o ranking dos 5 países com mais vistos concedidos, segundo um levantamento de uma consultoria.

São Paulo é hoje a terceira cidade que mais emite visto americano no mundo. Respectivamente, ela só fica atrás de Monterrey e Cidade do México, ambas no México.

Vistos concedidos para os EUA em 2023, por país (números absolutos):

México: 2,5 milhões

Índia: 1,4 milhão

Brasil: 1,158 milhão

China: 539 mil

Colômbia: 491 mil.

Dentre as modalidades de visto concedidos a cidadãos brasileiros em 2023, uma que também registrou um crescimento considerável foi a P-3, voltada para artistas que vão aos EUA temporariamente para performar, ensinar ou treinar, individualmente ou em grupo.

Houve 191,8% de aumento nas emissões. Foram 216 autorizações no ano passado, após 74 autorizações no ano de 2022.

O levantamento da consultoria também aponta crescimento de 82,1% nas emissões da modalidade de visto K-1. Este é um tipo exclusivo para noivos estrangeiros de cidadãos americanos, para que eles viajem aos EUA para se casar.

O custo para a emissão de um visto para os EUA varia, de acordo com o tipo solicitado. A modalidade de visto de turismo e negócios, hoje, tem uma taxa de US$ 185, aproximadamente R$ 917. O mesmo preço vale para quem solicita visto para fazer tratamento de saúde nos EUA.

Após a concessão do visto, se houver necessidade de envio do passaporte pelos Correios à residência do solicitante, esse custo também é repassado à pessoa.

