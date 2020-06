Geral Empresa brasileira fabrica o primeiro bitrem de transporte dobrável do País

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

O caminhão foi produzido para transportar toras brutas. (Foto: Divulgação)

A empresa Pastre, em parceria com a companhia australiana Kennedy Trailers, desenvolveu um equipamento inédito no Brasil: o primeiro Bitrem Florestal Dobrável do País. A pedido da Unidade Florestal da Klabin, o caminhão foi produzido para transportar toras brutas.

A inovação, que já começa a operar nas florestas plantadas da Klabin no Estado do Paraná, foi desenvolvida pela Unidade Florestal da companhia, que trouxe a tecnologia da Austrália e coordenou sua implantação em veículo próprio e adaptação ao cotidiano da área em parceria com uma empresa especializada. Nesse início, o caminhão vai operar diretamente junto à frota tradicional, mas em período de testes.

O caminhão dobrável é um modelo “bitrem”, específico para o carregamento de toras de madeira, que encolhe a segunda carroceria, somando-a à primeira. O veículo reduz de 19 metros de comprimento para 15 metros, trazendo diversas vantagens, sendo a principal o ganho de território. Comparado aos veículos tradicionais, ele usa uma área muito menor para manobrar, o que lhe confere melhores condições de direção e aderência em áreas declivosas por causa do menor raio necessário para curvas, além de liberar terras que podem dar espaço para plantações, por exemplo, abrindo a perspectiva de aumento da produtividade florestal da companhia.

Quando vazio e dobrado, seu tamanho reduzido permite ultrapassagens mais ágeis e seguras, melhorando a trafegabilidade da via, além de gerar, ainda, a economia de vários recursos, como combustível, pedágio e pneus. As modificações serviram para adaptar o caminhão às necessidades específicas da operação florestal da Klabin, mais complexa que a de outros países, além de mantê-lo dentro dos parâmetros da legislação brasileira.

“A Klabin tem investido constantemente em sistemas e tecnologias visando aumentar a eficiência do negócio e manter seu pioneirismo. A equipe florestal conseguiu inovar mais uma vez, demonstrando a alta capacidade de desenvolvimento interno da companhia”, afirmou o diretor Florestal da Klabin, José Totti.

De acordo com o Gerente Comercial da Pastre, Delci Vedana, a ideia surgiu em uma conversa com o cliente sobre a necessidade de inovação no segmento florestal do país. “Esse ainda é o nosso primeiro bitrem com produção totalmente nacional. Mas nossa expectativa é bastante positiva, queremos investir nessa tecnologia, uma vez que já roda há anos na Austrália. Até o momento a Pastre é a única fabricante deste tipo de equipamento no Brasil, como sempre sendo pioneira em inovação”, destaca.

