Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Trabalhos incluem reparos e manutenção em 22 segmentos. (Foto: Raphael Nunes/EGR)

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os condutores de veículos para que redobrem a atenção nos trechos com obras, nesta semana, nas dez estradas administradas pela concessionária. São 22 frentes de trabalho realizando manutenção asfáltica, reparos, sinalização, roçada e limpeza de margens, dentre outros serviços.

A ação das equipes e o deslocamento de máquinas na pista podem causar eventuais bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em horários de maior movimento. Mais do que nunca, os usuários que trafegarem por esses locais precisam respeitar os limites de velocidade indicados pelas placas.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, os trabalhos reforçam o compromisso da concessionária com a segurança de milhares de pessoas que diariamente circulam pelas estradas:

“Semanalmente, executamos o nosso cronograma de obras para que possamos qualificar a infraestrutura dos nossos trechos viários. Além da mobilização das nossas equipes na execução dos serviços, reiteramos a importância dos motoristas dirigirem com prudência”.

Trechos

Na região dos Vales do Caí, dos Sinos e do Paranhana, as intervenções se concentram na manutenção asfáltica da ERS-122, do quilômetro 25 ao 30, em Bom Princípio. Também é restaurada a sinalização da rodovia entre os quilômetros zero e 21, entre Portão e Bom Princípio, bem como a capina entre os quilômetros 15 e 39 da ERS-122, entre Bom Princípio e São Vendelino. Equipes de roçada e limpeza também trabalham nas margens da ERS-239, do quilômetro 14 ao 19, entre Novo Hamburgo e Campo Bom.

Na Serra Gaúcha, do quilômetro 82 ao 128 da ERS-122, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, são providenciados reparos no pavimento. Serviços de conservação abrangem, ainda o trecho do quilômetro 84 ao 93, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, bem como o segmento da ERS-020 entre os quilômetros 76 e 86, de Taquara até São Francisco de Paula.

Nos vales do Taquari e do Rio Pardo, por sua vez, as intervenções estarão concentradas na recuperação da RSC-453, no trecho compreendido entre os quilômetros 2 e 4 (Venâncio Aires) e do 13 ao 15 (Mato Leitão). A lista inclui, ainda, as porções do quilômetro zero ao 2 e do 7 ao 13, entre Venâncio Aires e Mato Leitão. O mesmo se verifica na ERS-129, nos quilômetros 73 ao 74 e 78 ao 80, entre Vespasiano Corrêa e Dois Lajeados.

Em outra frente de trabalho, as equipes executam os serviços de roçada e limpeza de margens nos quilômetros 67 e 82, entre Encantado e Muçum. Na ERS-130, os trabalhos ocorrem entre os quilômetros 69 e 82, entre os mesmos municípios, e na RSC-453, do quilômetro 40 ao 75, entre Estrela e Boa Vista do Sul. Em ambas as rodovias também estão sendo executadas operações tapa-buraco.

Na ERS-135, localizada nas regiões do Alto Uruguai e da Produção, o trabalho das equipes se concentra na execução da conservação rotineira do quilômetro 0 ao 9, em Passo Fundo. A rodovia também contará com a revitalização da sinalização horizontal e vertical entre os quilômetros 58 e 63, entre Getúlio Vargas e Erebango.

Equipes também avançam na conservação rotineira nas margens na ERS-040, do quilômetro 80 ao 94, entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal, na ERS-784, do quilômetro 0 ao 14, entre Cidreira e Pinhal, e na ERS-474, do quilômetro 0 ao 19, em Santo Antônio da Patrulha.

(Marcello Campos)

