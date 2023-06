Brasil Empresário do agronegócio perde R$ 2 milhões após golpe; trio fingia ser da direção do BNDES

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Luciano Oliveira Gomes, Girlandio Pereira Chaves e Gilberto Rodrigues de Oliveira são investigados por estelionato. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por três homens suspeitos de fingirem ser diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para aplicar um golpe de R$ 2 milhões em um empresário goiano do ramo de agronegócio. Os investigados, que moram em Goiânia, são: Luciano Oliveira Gomes, Girlandio Pereira Chaves e Gilberto Rodrigues de Oliveira.

O crime aconteceu no ano passado e, de acordo com o que foi apurado pela polícia ao longo de seis meses, o trio de suspeitos e a vítima negociavam a liberação de um empréstimo com taxas vantajosas no BNDES. Os investigados fingiam ser diretores do banco e, para realizar o procedimento, cobraram R$ 2 milhões do empresário. Em troca, a vítima iria conseguir um empréstimo de R$ 20 milhões.

As negociações do golpe, que duraram quase dois meses, ocorreram em um restaurante na Asa Sul (DF). Já a entrega do dinheiro, ocorreu em um restaurante no Lago Sul (DF).

Em nota, o BNDES informou que formalizou junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em maio deste ano, denúncias de tentativas de golpes semelhantes a essa. A iniciativa partiu da identificação de 1.547 denúncias recebidas pela ouvidoria.

Busca

Na manhã da última segunda-feira (26), policiais civis cumpriram seis mandados de busca e apreensão em imóveis dos três suspeitos, em Goiânia. Durante a ação, foi apreendido dinheiro, computadores, celulares, diversos óculos de luxo, joias e relógios de luxo que, segundo as investigações, foram adquiridos com dinheiro do crime.

Luciano, Girlandio e Gilberto estão foragidos. A polícia diz que até o momento não há informações sobre o paradeiro de cada um deles. Por isso, está divulgando nomes e fotos do trio. Segundo a corporação, quem tiver qualquer informação sobre suas localizações deve entrar em contato com a PCDF por meio do 197.

Veja nota do BNDES na íntegra:

“O BNDES formalizou junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em maio deste ano, denúncias de tentativas de golpes semelhantes a essa. A iniciativa partiu justamente da identificação de 1.547 denúncias recebidas pela ouvidoria do BNDES, em 2022, sobre a atuação de pseudoconsultores, que estariam intermediando negócios junto ao BNDES forma irregular.

Na ocasião, o Ministério informou que determinaria prioridade para a Polícia Federal na análise e na investigação dos indícios desses tipos de fraudes. O BNDES reafirma que não realiza operações por intermédio de pessoas físicas. Em caso de dúvidas ou denúncias, o cidadão pode procurar o BNDES pelo 0800-702-6337.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/empresario-do-agronegocio-perde-r-2-milhoes-apos-golpe-trio-fingia-ser-da-direcao-do-bndes/

Empresário do agronegócio perde R$ 2 milhões após golpe; trio fingia ser da direção do BNDES

2023-06-27