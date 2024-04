Ali Klemt Era para ser sobre o amor…

Por Ali Klemt | 31 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Tempos difíceis esses em que vivemos…em pleno feriado de Páscoa, uma das mais importantes datas do calendário cristão, somos surpreendidos pela postagem infame do Movimento dos Sem Terra (MST), ilustrando a cena da crucificação de Jesus Cristo, enquanto rola um diálogo paralelo, em que espectadores (soldados romanos) afirmam “bandido bom é bandido morto”.

É triste que os embates ideológicos tenham chegado a tal nível. Um movimento de esquerda atacar não apenas a parcela da população com a qual não se identifica ideologicamente (a frase utilizada como referência é, reconhecidamente, de viés de direita), mas, também, uma religião inteira…

Jesus Cristo é um símbolo universal de amor e bondade. É absolutamente impensável, em qualquer realidade paralela, tentar encaixá-lo no perfil de um criminoso. Ele foi crucificado por desafiar o “status quo”, é verdade. Poder-se-ia até dizer, portanto, que foi um revolucionário. Porém, é sabido que todo o seu legado foi construído sem fazer mal algum a ninguém. Pelo contrário, foi o grande pregador do amor ao próximo.

Talvez (e esse é um enorme “talvez”) o foco da publicação fosse uma crítica às operações policiais, conforme suscitado pela mídia, mostrando que, por vezes, o que julgamos ser justo, na verdade, é uma tremenda injustiça. Seria a interpretação mais “gentil”, a meu ver, porém, ainda, assim, injusta: a maior parte dos policiais arrisca a vida, diariamente, pela segurança de todos nós.

Esse, porém, é um exercício de puro “achismo”. Desconheço a interpretação dada a quem configurou a imagem, mas a minha conclusão é a de que houve vontade de desconstruir a imagem do maior mártir que a humanidade já conheceu, bem como a tudo que representa: amor, bondade, gratidão e o intuito infinito de fazer o ser humano evoluir espiritualmente.

Sou veementemente a favor da liberdade de expressão. Logo, cada um que fale, expresse, poste o que quiser. Tanto melhor: isso permite que conheçamos a verdadeira face de cada um, não é mesmo? Isso dito, o que o MST te mostrou, através desse post que é, para dizer o mínimo, sem noção?

Mais um pouquinho além, essa manifestação flerta com a intolerância religiosa, que nada mais é que “a atitude odiosa e agressiva a culturas e opiniões diferentes das suas próprias, sendo (…) materializada por condutas de deslegitimação de crenças e religiões que diferem das suas, de modo a estigmatizar, excluir, desqualificar, segregar e silenciar as crenças e rituais considerados inferiores, em uma tentativa de manutenção do exercício de poder do que é socialmente visto como hegemônico”. Não sou eu que estou dando tal conceito: está na página do Núcleo de Promoção da Igualdade Ético-Racial do Ministério Público do Paraná. Acredito, aliás, que vá haver uma “chuva” de denúncias por tipificação da Lei 7.716/89, que trata dos crimes resultantes de cor e raça, aqui no Brasil.

Isso, porém, é assunto para a Justiça. O que me chocou, verdadeiramente, foi a total ausência de empatia e sensibilidade com tantas e tantas pessoas, milhões de brasileiros como eu e você que têm a sua fé, seja ela qual for. Vilipendiar o seu símbolo mais sagrado é de uma maldade tamanha…de uma falta absoluta de amor ao próximo, que é exatamente o que Jesus Cristo tanto nos ensinou.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ali Klemt

https://www.osul.com.br/era-para-ser-sobre-o-amor/

Era para ser sobre o amor…

2024-03-31